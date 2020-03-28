“مطارات عمان” : مملكة البحرين تخصص طائرة لنقل مواطنيها العالقين بمطار مسقط الدولي

مسقط ـ العمانية: أصدرت مطارات عمان تنويها بشأن موضوع المسافرين من

مملكة البحرين الشقيقة، العالقين في مطار مسقط الدولي بعد إلغاء حجوزاتهم

من قبل إدارة الطيران المعني بنقلهم لمواصلة رحلتهم إلى مملكة البحرين،

على الرغم من استيفائهم لكافة شروط مواصلة الرحلات وتواجدهم عند بوابة

المغادرة قبل الوقت المحدد لإغلاق البوابة والذي يأتي خرقًا للوائح السفر

الدولية.

وذكرت بأن إدارة المطار تعاملت بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، والهيئة

العامة للطيران المدني، وكافة الجهات المعنية بكل مهنية معهم، محاولين

إيجاد حلول بديلة وتوفير كافة الرعاية اللازمة لهم كما هو المتبع في

الحالات المشابهة، وقد تم التواصل مع سفارتهم في مسقط لإطلاعها على رفض

إدارة الطيران المشار إليه وإشراكهم في البحث عن الحل الأمثل لهذا الأمر.

كما أوضحت بأنه مع تعذر التوصل إلى حل ، تواصلت إدارة المطار، كما في

الحالات المشابهة مع الناقل الذي أوصل المجموعة المشار إليها إلى المطار،

حيث نصت إجراءات لوائح السفر إلى إلزام الناقل بإرجاع المسافرين إلى

وجهتهم، الأمر الذي قابله رفض تام من المسافرين للسفر على الرحلة التي

خصصها الناقل الذي أوصلهم إلى المطار حسب اللوائح المشار إليها ونظرا

لموعد تطبيق تعليق الرحلات الدولية والداخلية في منافذ السلطنة الجوية

اعتباراً من الساعة 12 ظهراً اليوم الأحد الموافق 29 من مارس 2020 ماعدا

رحلات محافظة مسندم، والجهود الدؤوبة

التي تقوم بها مطارات عمان مع جميع الجهات المعنية وأسر المطارات للعمل

على تسهيل نقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة وضمان عدم تواجد أي مسافر

عالق في مطاراتنا بعد هذا التوقيت، فقد وجب التنويه بأن الجهود مع سفارة

مملكة البحرين قد أثمرت بتخصيص طائرة ليتم نقلهم إلى مطار البحرين

الدولي.