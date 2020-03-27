جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة تخصص 100 ألف ريال عماني لصالح المبادرة

عبر مبادرتها “لا تحاتي احنا معاك” – الهدف من المبادرة مساعدة المتضررين من فيروس كورونا والأسر المتعففة متابعة – جميلة الجهورية:

أعلنت جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة عن تخصيصها مبلغ ١٠٠ ألف ريال عماني لصالح الفئات المتضررة من فيروس كورونا عبر مبادرتها الاجتماعية “لا تحاتي احنا معاك” والتي تستهدف فيها الفئات المتأثرة من إجراءات فيروس كورونا (كوفيد – ١٩) وهدفها تقديم المساعدات الأساسية للأسر المتعففة إذا كان القائم على الأسرة وكان مسرّحا من العمل أو متضررا اقتصاديا بسبب تفشي فيروس كورونا مثل أصحاب المهن والأجرة اليومية، وسائقي مركبات الأجرة بسبب قلة عدد الركاب والحركة، كذلك أصحاب المحلات الصغيرة القائمين على أعمالهم وليس لديهم مصدر دخل آخر أو من في حكمهم.

وأكدت رحيمة المسافر رئيسة مجلس إدارة الجمعية أن هدف المبادرة تقديم الدعم المؤقت لمدة شهرين لبعض الأسر العمانية المتضررة حاليا من تبعات فيروس كورونا (كوفيد – ١٩) بحيث يتم التركيز على أُسر ولاية السيب كمرحلة مبدئية ثم باقي ولايات محافظة مسقط وفق الإمكانات المتاحة.

وأشارت الى أن المبادرة إلكترونية ولن يتم استقبال الأسر في الجمعية كما أنه يُنظر في استمارة الطلب في حال وجود نقص في المستندات المطلوبة وأولوية المساعدة للأحوج ولمن يُعيل أسرة.

وأوضحت أنه وفي ضوء تلك الاشتراطات سيقوم موظفو الجمعية بالتواصل هاتفياً مع الأسر المستحقة للمساعدة.

ولتقديم طلب مساعدة وفرت الجمعية استمارة إلكترونية بسيطة يقوم مقدم الطلب بتعبئتها.

كما فتحت الجمعية المجال لمن يرغب بالمساهمة في َدعم أهداف المبادرة والتبرع لصالح هذه الفئات من خلال الإيداع

على رقم حساب بنك مسقط الخاص بالمبادرة:

030101115808001

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