جمعية رعاية الأطفال المعوقين تتبرع بعدد من مبانيها بالولايات تحت تصرف اللجان الصحية

تجاوباً مع الجهود الحكومية المشكورة لمكافحة فيروس كورونا ، يسر جمعية رعاية الأطفال المعوقين ، وضع مباني مراكزها في ولايات قريات ، السيب ، بركاء ، المصنعة ، صحم ، ضنك ، ينقل ، جعلان بني بو حسن تحت تصرف اللجان الصحية بالولايات المذكورة ، مع الاستعداد للمشاركة في أية جهود تخص قطاع الإعاقة في السلطنة ، حمى الله عمان وسلطانها وشعبها الوفي من كل مكروه .

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