سلاح الجو السلطاني العماني يستقدم مواد طبية من الصين

في إطار الجهود الوطنية الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها السلطنة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد١٩) ووفقاً لما تقدمه قوات السلطانِ المسلحةُ من عمليات إسناد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا توجهت مساء أمس إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني إلى جمهورية الصين الشعبية لاستيراد مواد وأجهزة طبية متنوعة.

وغادرت طائرة النقل من نوع ( الأيرباص ) من قاعدة السيب الجوية متوجهة إلى مدينة (شينزين) الصينية وعلى متنها كوادر طبية عمانية متخصصة من وزارة الصحة ، لاستقدام المواد الطبية اللازمة والخاصة بمكافحة الفيروس ، والتي سيعقبها رحلات مماثلة لجمهورية الصين الشعبية ، وذلك بهدف تعزيز المخزونات الطبية للبلاد واللازمة للتعامل مع هذه الجائحة ، وبما يحقق المجهود الوطني من كافة المؤسسات الحكومية لمكافحة الفيروس المستجد (كوفيد١٩).

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