بشفافية: كن على قدر المسؤولية

في المحليات 25 مارس,2020 نسخة للطباعة

سهيل بن ناصر النهدي:

مرحلة مهمة وصعبة تمر بها البلاد كما يمر بها العالم، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تبين لنا الارقام الصادرة من وزارة الصحة والمتعلقة بانتشار مرض فيروس كورونا ارتفاع معدل الاصابات وبدء الانتقال عبر الاختلاط بعد ان كان في فترة ماضية متعلق بالسفر فقط، فما اعلنته الوزارة امس عن تسجيل(15) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) لمواطنين، منها (7) حالات مرتبطة بالمخالطة بمرضى سابقين و(7) حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأميركا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (99) حالة، بحاجة الى مزيد من الجدية في التعامل والاستشعار بالخطر، وممارسة افضل السبل الموصى بها من قبل الجهات المعنية وخصوصا تلك التوصيات المتعلقة بالبقاء في المنزل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، وتجنب الازدحام والتجمعات والتنزه وكثرة الخروج وغيرها من الارشادات الموصى بها.

منعطف خطير يجتاح العالم، والسلطنة من بين دول العالم التي تنبهت الى خطورة هذا المرض وسرعة انتشاره وما يستوجب ان نقوم بها بالنسبة والتناسب مع كل مرحلة، فاليوم ترتفع الارقام والاصابات ومعها تبذل الجهات المعنية جهودها لاحتواء الفيروس و محاولة ايقاف انتشاره، وهذا يعود في المقام الاول الى مدى تجاوب المجتمع مع الارشادات واتباع الخطوات الارشادية والاستماع الى النصائح والتعليمات الصادرة .

ان العنصر الاهم الذي تعول عليه الجهات المعنية اليوم هم المجتمع، فالمجتمع عليه التزامات كبيرة من ناحية تطبيق الاشتراطات والاستماع الى النصائح وعدم الاستهتار بما يصدر من توجيهات، فالمؤشرات تؤكد مدى خطورة هذا المرض الذي يجتاح العالم وعلى الجميع مسؤوليات كبيرة تجاه وطنه ومجتمعه.

واذا كا سجلت السلطنة امس تساوي عدد الاصابات بين مرتبطة بالسفر وبين الاختلاط، فان المؤشرات القادمة توحي بان نسبة الاصابات عبر الاختلاط سوف تزيد، اذا ما جنبنا نفسنا هذا الامر من خلال حرصنا على تطبيق الاجراءات الاحترازية بحذافيرها، خطوط الطيران توقف الكثير منها واصبحت هنا بعض الرحلات والتي سوف تتوقف بشكل كامل يوم الاحد القادم، وبذلك نصبح امام خيارين اما ان نكون على ثبات و حرص على انفسنا ووطننا واما ان تتضاعف الاصابات من خلال الاستهتار بالتوصيات والقرارات وعدم اخذ الامور على محمل الجد.

لقد عرف عن المجتمع العماني بانه مجتمع شديد عن النوائب وهذه نائبة تجتاح العالم والمطلوب الحرص من الجميع على التقيد بمبداء السلامة والاستماع الى ما تنصحنا به الجهات المعنية ونكون على قدر من المسؤولية، حتى نتمكن من تجاوز هذه المحنة.

وفي حقيقة الامر هناك تجارب واقيعة تدل على حجم الحرص الكبير من بعض افراد المجتمع على تطبيق الحجر المنزلي على انفسهم وهم عائدين من السفر، مجنبين نفسهم واحبائهم واهلهم وذويهم ومجتمعهم بشكل عام اي مكروه، حيث عادوا من السفر وهم في اشتياق كبير لذويهم، وذويهم يبادلونهم نفس المشاعر، لكنهم ظلوا في منازلهم متبعين ما نصحتهم به وزارة الصحة، مقتنعين بما وعدوا به الجهات المعنية وهم قادمين الى ارض الخليج 365، تلك نماذج على حب الخليج 365 وحب المجتمع وتغليب الصالح العام على مصلحة لحظية لا يمكن التكهن بعواقبها.

لذلك فان المرحلة القادمة تتطلب منا وقفة جادة لنخدم انفسنا ومجتمعنا ونجنب وطننا مزيد من انتشار الفيروس الذي يجتاح العام.

حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها.

من اسرة تحرير (الخليج 365)

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