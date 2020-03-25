وزيرة التعليم العالي: الوزارة تتابع عن كثب تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) على المستوى المحلي والدولي

ـ مجموع أعداد الطلبة الذين ما زالوا في الخارج (2978) طالبا وطالبة، والذين عادوا إلى السلطنة (3334) طالبا وطالبة

ـ الوزارة أصدرت سلسلة من البيانات والتعاميم على موظفيها وتعميمها على كليات العلوم التطبيقية والملحقيات الثقافية والقنصلية العامة للسلطنة بملبورن تضمنت عددا من الإرشادات والتوجيهات للطلبة المبتعثين

قالت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي: تتابع الوزارة عن كثب تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) على المستوى المحلي والدولي، وكونها واحدة من الوحدات الحكومية الحيوية فإنها تعمل بالتوازي مع الجهات المعنية في الدولة للحد من تأثير هذه الجائحة عبر حزمة من الإجراءات السريعة المتخذة إزاء هذا الوضع.

وأوضحت معالي الوزيرة إلى أن مجموع عدد الطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج يبلغ (7196) وعدد الطلبة الذين يدرسون على حسابهم الخاص يبلغ (1498) وعملت الوزارة ضمن الإجراءات التي قامت بها على إنشاء استبانة إلكترونية لحصر الطلبة في الخارج ومن عاد منهم إلى أرض السلطنة حيث تقدم لملء هذه الاستبانة حتى تاريخ 25 مارس الجاري (6312) طالباً وطالبة ومن خلالها يتضح لنا أن مجموع أعداد الطلبة الذين ما زالوا في الخارج يبلغ (2978) طالباً وطالبة وعدد الطلبة الذين عادوا إلى السلطنة يبلغ (3334) طالباً وطالبة، وأكدت معاليها على أهمية أن يقوم الطلبة بتعبئة الاستبانة حتى يتسنى للوزارة العمل على متابعة الطلبة الراغبين بالعودة إلى أرض الخليج 365.

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وأشارت معاليها إلى قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والمتعلق بقيام الجهات ذات العلاقة بترتيب عودة من يرغب من المواطنين عمومًا والطلبة المبتعثين على نحوٍ خاصٍ إلى أرض الخليج 365 فقد أصدرت الوزارة سلسلة من البيانات والتعاميم على موظفيها وتعميمها على كليات العلوم التطبيقية والملحقيات الثقافية والقنصلية العامة للسلطنة بملبورن، كما تضمنت تلك التعاميم عددًا من الإرشادات والتوجيهات للطلبة المبتعثين، وقد كان آخرها البيان الرابع والذي تضمن عددًا من الإجراءات المتمثلة في:(الطلب من الملحقين الثقافيين التنسيق مع سفارات السلطنة بالخارج والقنصلية العامة بملبورن لتسهيل عملية عودة الراغبين من الطلبة إلى السلطنة قبل يوم 29 مارس الحالي، والتنسيق مع القنصلية العامة للسلطنة باستراليا والملحقيات الثقافية لحصر الطلبة الراغبين بالعودة إلى السلطنة الذين لن يتمكنوا من العودة قبل 29 مارس الحالي، وتوجيه الملحقين الثقافيين بالتنسيق مع السفارات لتقديم الدعم والمساندة لتسهيل إجراءات سفر الطلبة، والتنسيق مع الطيران العماني لتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة الطلبة في أقرب فرصة ممكنة، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل السلطنة والدول التي توقفت خطوط الطيران فيها لتسهيل الإجراءات الطلبة الراغبين بالعودة إلى السلطنة.

وأكدت معاليها على أهمية تعاون الطلبة مع القنصلية العامة للسلطنة باستراليا والملحقيات الثقافية وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها لتأمينِ وصولهم إلى أرض الخليج 365.

وأشارت معاليها إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى حينه قائلة: بعد قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بتعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية كافة عمدت الوزارة مع الجهات المختصة بالتعليم العالي إلى تدارس الخطوات التنفيذية لقرارات اللجنة، كما شكَّلت لجنة للطوارئ على مستوى الوزارة لوضع إجراءات تنفيذية لضمان استمرار العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية عبر تطويع التقنيات الحديثة وتفعيل المنصات الإلكترونية المتاحة بين الطالب والأكاديمي، وهنا نود أن نشيد بقطاع الاتصالات الذي يقدم تسهيلات وخدمات في سبيل تيسير التواصل بين أطراف العملية التعليمية، وندعو أبناءنا الطلاب إلى الاستمرار في التحصيل العلمي عبر الوسائل التعليمية المتاحة.