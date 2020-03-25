مسقط ـ العمانية: اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل(15) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) لمواطنين، منها (7) حالات مرتبطة بالمخالطة بمرضى سابقين و(7) حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأميركا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (99) حالة. وتود الوزارة التأكيد أن (17) حالة قد تماثلت للشفاء، وتهيب بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل Advertisements الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياهمنفصلة حسب الارشادات. كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماءوالصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلاللضرورة. فبالتزامنا بالعزل الصحي وبالتباعد الاجتماعي سنقي أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا من فيروس كورونا إن شاء الله .

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