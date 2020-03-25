اجتماع لأعضاء قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة

تنفيذا لقرار اللجنة العليا المعنية بمتابعة فيروس (كوفيد ـ 19)

تنفيذاً لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) تم تفعيل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، حيث عقد مساء أمس الأول اجتماع لأعضاء القطاع من المعنيين بالتعامل مع جائحة (كوفيد ـ 19) وذلك بمركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة..

استعرض الاجتماع الوضع الوبائي الميداني في السلطنة، وكيفية الاستجابة القطاعية والتعامل مع مختلف السيناريوهات التي قد تحصل – لا قدر الله.

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع على خطوات تصعيدية مرحلية في تعامل القطاع مع الجائحة، وزيادة القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية، وبذل قصارى الجهود في مجال تشخيص الحالات والتعرف على المخالطين.

ويهيب قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الارشادات. كما يهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة

بالتزامنا بالعزل الصحي وبالتباعد الاجتماعي سنقي أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا من فيروس كرونا إن شاء الله.