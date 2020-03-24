بلدية مسقط تؤكد: قرار الإغلاق لايشمل محلات التموين الغذائية والاستهلاكية وكل ما له صلة بتموين الغذاء أو إعداده

أوضحت تفاصيل المحلات التي يطبق عليها الإغلاق والتي لا يشملها

مسقط ـ العمانية: أوضحت بلدية مسقط أن قرار إغلاق المحلات لا يشمل محلات التموين الغذائية والاستهلاكية وكل ما له صلة بتموين الغذاء أو إعداده، بما في ذلك: أنشطة بيع الغاز (مصانع، توزيع)، ومخازن المواد الغذائية ومخازن ومصانع المياه (تعبئة وتوزيع) والمحلات التابعة لمحطات الوقود التي تقدم بطبيعتها خدمات عاجلة (غسيل السيارات، تغيير الزيوت، تصليح الإطارات)، والصيدليات والمطاعم (طلب، توصيل) ومحلات النظارات.

وأشارت البلدية إلى أن قرار الإغلاق يشمل: محلات الحلاقة والأندية الصحية والصالات الرياضية (اللياقة البدنية) وألعاب التسلية ومحلات وأنشطة تصفيف الشعر ومحلات إصلاح وصيانة السيارات ومحلات الأثاث ومحلات الكماليات بأنواعها والأسواق المفتوحة والأسواق الشعبية والمزارات (كسوقي مطرح ونزوى وسوق الجمعة) ومحلات كي الملابس ومغاسل الملابس والمنسوجات بأنواعها ومحلات تقديم الشيشة ومحلات الورود والهدايا ومحلات خياطة الملابس ومحلات بيع الملابس والمنسوجات وبيع القرطاسيات والمطابع وبيع الهواتف النقالة ومحلات الذهب والمجوهرات وتصليح الأجهزة الكهربائية وبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

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