“حماية المستهلك” بالرستاق ودبا تواصلان جهودهما في الرقابة على الأسواق

تواصل إدارتا حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق ودبـا تكثيف الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والصيدليات ومحطات الوقود وعلى مختلف القطاعات بالولايات التابعة لنطاقهما الجغرافي للتصدي لتأثيرات أزمة فيروس كورونا لضمان توافر المواد والسلع الأساسية للمستهلكين كالمواد الغذائية والمواد الطبية كالقفازات والكمامات والمعقمات والتأكد من التزام المزودين بالأسعار وتعاون والتزام المراكز التجارية من خلال الإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع تطورات فايروس كورونا المستجد.

وقال سالم بن محمد العبري مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق إن هذه الحملات المكثفة تأتي وفق خطط مدروسة تستوفي كافة جوانب الأزمة، حيث تم تشكيل فرق عمل تفتيشية وفرق مناوبة تعمل على مدار اليوم من أجل متابعة البلاغات والشكاوى الواردة للإدارة وحلها ولضمان توفر السلع والخدمات وحماية المستهلك من تقلبات السوق ورفع الأسعارمؤكدا بأن الهيئة تعمل جاهدة وفق خطط مرسومة لمتابعة الأسوق وحماية المستهلكين في ضوء القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الهيئة.

كما أكد طلال بن أحمد بن صالح الشاعر الشحي مدير إدارة حماية المستهلك بدبا على استمرارية الحملات التفتيشية للرقابة على الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه استغلال هذه الظروف وحاجة المستهلكين خلال هذه الجائحة، موضحا بأنه تم الاجتماع بتجار الولايـــة لمناقشة آلية نقل السلع والمواد الغذائية من ولايـة شناص إلى ولايــة دبــا بالتعاون بين الموردين الذين يستخدمون خط العبارات البحرية (شناص – دبــا) وفق الجدول المعلن مسبقاً على أن يتم تسويق تلك المنتجات في محلات ولايـة دبـا.

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