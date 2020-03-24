فيما تماثلت (17) حالة للشفاء ـ (الصحة) تدعو إلى التقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات مسقط ـ العمانية: ‎أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (١٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) لمواطنين، منها (١١) حالة مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات (٥) مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (84) حالة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن (17) حالة قد تماثلت للشفاء ودعت الجميع للتقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

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المركز الإحصائي الخليجي يدشن منصة لمتابعة إحصائيات (كورونا)

أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منصة عبر موقعه الإلكتروني لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال التحديث المستمر لأعداد الحالات وتطور وضعها.

وتقدم المنصة رقم موحد لكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورة تكتل، حول أعداد حالات الإصابات والشفاء والوفاة بفيروس كورونا المستجد، كما تقدم المنصة إحصاءات منفصلة لكل دولة من دول مجلس التعاون على حدة.

وتربط المنصة الإلكترونية الخاصة بإحصائيات فيروس كورونا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعالم عبر قاعدة بيانات دولية واحدة تعمل على تحديث الأرقام بشكل مستمر.

وتحتوي المنصة على تقارير إحصائية خاصة أعدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، بالإضافة إلى رسومات بيانية وتصاميم إنفرجرافيك، وذلك لتسهيل عملية المتابعة والاطلاع.

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