تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداء من (الاحد) القادم ما عدا رحلات (مسندم) و(الشحن الجوي)

في اجتماع للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع انتشار (كوفيد ـ 19)

ـ ترتيب عودة من يرغب من المواطنين والطلبة المبتعثين إلى أرض الخليج 365 وتوجيه الجهات المختصة بتوفير العزل المؤسسي لهم

ـ اللجنة تقرر فتح حساب مصرفي لتلقي التبرعات الماليّة تحت إدارة وزارة الصحة

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ـ تفعيل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة وقطاع الإغاثة والإيواء

الاطلاع على استعدادات قوات السلطان المسلحة و(الشرطة) والأجهزة الأمنية لإسناد الجهد الوطني للتعامل مع الجائحة

مسقط ـ العمانية: عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) اجتماعًا أمس برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها.

وقد اطلعت اللجنة العليا على استعدادات قوات السلطان المسلحة، وشرطة عُمان السلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى، لإسناد الجهد الوطني للتعامل مع هذه الجائحة.

وتجاوبًا مع المبادرات الوطنيّة الخيّرة التي أبداها العديد من المواطنين والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الأهلي للمساهمة في الجهود الوطنيّة للتعامل مع هذه الجائحة، وترسيخًا لمبدأ تكامل الأدوار الوطنية في هذه المرحلة، فقد قررت فتح حساب مصرفي لتلقي التبرعات الماليّة تحت إدارة وزارة الصحة، وستعلن الوزارة عن تفاصيل هذا الحساب.

ونظرًا لتزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في عدة بؤر في أماكن مختلفة في السلطنة، فقد قررت تفعيل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء، كما قررت اللجنة أيضًا تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 29 مارس الجاري، وتُستثنى من ذلك التعليق رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي.

كما قررت اللجنة أن تقوم الجهات ذات العلاقة بترتيب عودة من يرغب من المواطنين عمومًا، والطلبة المبتعثين على وجه الخصوص، إلى أرض الخليج 365، ووجهت اللجنة الجهات المختصة بتوفير العزل المؤسسي لهم، واتباع أحدث الوسائل التقنية لتتبع المخالفين من المعزولين والمحجورين صحيًا، لضمان عدم انتشار الفيروس، كما وجّهت اللجنة الجهات ذات العلاقة بتخصيص أماكن لغسل الموتى في كل الولايات، والتعامل مع كل جثّة حسب مقتضيات مخاطر العدوى.

وتدعو اللجنة كافة أفراد المجتمع والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وتؤكد على مخاطر التجمعات عمومًا، بما فيها التجمعات داخل المنازل، في احتمالات انتشار الوباء.

حفظ الله عمان وسلطانها وجميع المواطنين والمقيمين، من كلّ شرّ ومكروه.