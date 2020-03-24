تواصل عمليات الرش لتطهير الأماكن العامة بمسقط واطلاق عدد من التدابير الوقائية والاحترازية

في المحليات 24 مارس,2020 نسخة للطباعة

حرصا على الصحة والسلامة العامة

متابعة ـ جميلة الجهورية:

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها بلدية مسقط لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، قامت البلدية ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ خطة عمل متكاملة لإجراء عمليات الرش والتطهير باستخدام المعقمات الآمنة والمختبرة قياسيًا لتشتمل الخطة على تغطية مختلف الميادين، والساحات والأماكن العامة بمحافظة مسقط وذلك كإجراء وقائي يهدف لمكافحة متبقيات أو مسببات انتشار الميكروبات والتلوث بشكل عام.

وقد أجريت الحملة الموسعة في مختلف الأماكن العامة، والساحات والميادين والشوارع والأرصفة والأحياء السكنية، حيث تم استهداف السوق المركزي للخضراوات والفواكه، والأماكن العامة في ولاية بوشر، وكذلك ولاية مطرح، مع الإشارة بأن خطة العمل مستمرة على هذا النحو لتغطية مختلف الأماكن في محافظة مسقط.

وقد تم خلال عمليات التعقيم والتنظيف، استخدام معدات الضغط العالي، ومعدات الرش المحمولة، كما تم استخدام خلطة الكلور بنسب محددة حسب البروتوكول العالمي.

يُذكر بأن القطاع الصحي ببلدية مسقط يعنى بمهام عدة، منها ما يتعلق بتطوير خدمات الصحة العامة على وجه الخصوص، وأخرى تتعلق بالصحة البيئية، وذلك من اجل زيادة فاعلية وكفاءة أجهزة البلدية العاملة في مجال خدمات النظافة العامة ومكافحة الآفات والتفتيش الغذائين، ولاتزال مواصلة في تسخير جهودها الخدمية من اجل تطوير القطاع الصحية، خاصة في ظل ظروف المرحلة الراهنة التي تفرض تحديات من حيث تقديم الحلول والمبادرات التي تعزز تقديم الخدمات وتسهم في تحسين البيئة الصحية وتحديث النُّظُم والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات الاستباقية والبرامج الوقائية، للتأكيد على التقيُّد بالمواصفات ومعايير الجودة، بما فيها تلمُّس احتياجات المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك بما يسهم في تحقيق الاستدامة الصحية والبيئية، ولذا تدعو البلدية في سبيل تحقيق هذه المساعي إلى تكاتف المجتمع كأفراد ومؤسسات لمواجهة التحديات المرتبطة بالقطاع؛ والتقيد بالظروف الصحية الأمنة في ممارسة الأنشطة أو في المحيط البيئي بشكل عام.

من جانب آخر أطلقت بلدية مسقط مؤخراً عدداً من التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) تفعيلاً لتوصيات اللجنة العليا.

حيث أعلنت وعبر حسابها الالكتروني عن وقف إستخدام أجهزة عددادات مواقف السيارات لحجز المواقف في كافة المواقع الخاضعة للرسوم على أن يتم الحجز عن طريق الرسائل النصية أو تطبيق (بلديتي) وذلك حتى إشعار آخر.

كما قامت وبمعية الشركة المشغلة لمسالخ البلدية ايضا عدة تدابير وقائية إذ اتفق الجانبان على إغلاق مداخل صالة المسلخ جميعها وتخصيص مدخل واحد فقط لدخول وخروج العاملين مع تفعيل خدمة الطلب والحجز الالكتروني عبر تطبيق (مواشي).

كما أكدت على تكثيف الرقابة على الحيوانات عند دخولها الحظائر، مع القيام بعمليات الرش احترازياً، وإيلاء الشركة المشغلة للمسالخ مسؤولية متابعة عمليات النظافة والتعقيم في مرافق المسلخ بما فيها نوافذ التسليم، وكذلك التأكيد على النظافة الشخصية للقصابين والعمال بمسالخ بلدية مسقط.

وعلى مستوى آخر دعت البلدية لأهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية في معسكرات العمال وذلك للحد من انتشار كورونا، من خلال توفير المنظفات والمطهرات للأيدي، وتوفير المنظفات والمطهرات لمرافق دورات المياه ومقابض الحنفيات وتخصيص عامل لتنظيفها بصفة مستمرة، بالاضافة لتعقيم ممرات المعسكر بما فيها مقاعد الجلوس وباقي المرافق الاخرى، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي حسب توجيه الجهات المتخصصة في حالة الاشتباه بأي أعراض مرضية، والحرص على التهوية وتعريض الغرف والمستلزمات الشخصية لاشعة الشمس باستمرار.

وأخذاً بتوصيات وقرارات اللجنة العليا المكلفة بمتابعة التطورات الناتجة عن انتشار (كوفيد ـ 19) بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة، فقد أعلنت بلدية مسقط عن اغلاق كافة المحلات التجارية في نطاق محافظة مسقط اعتباراً من يوم أمس.

وقالت: تماشياً مع قرارات اللجنة العليا وحرصاً على تضافر الجهود الحكومية للحد من فيروس كورونا فقد تقرر اغلاق كافة المحلات التجارية في نطاق المحافظة اعتباراً من أمس الأول، ويستثنى من ذلك القرار المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات، كذلك المطاعم والمقاهي خارج المجمعات التجارية (خدمات الطلب والتوصيل فقط) بالإضافة لمحطات الوقود.

وأشارت البلدية في بيانها إلى انها تتطلع الى تعاون الجميع والالتزام بما جاء أعلاه فإنها سستخذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأيضاً استجابة لقرارات اللجنة العليا أعلنت بلدية مسقط عن إيقاف استقبال خدمات المراجعين في كافة المديريات اعتباراً من يوم امس وحتى إشعار آخر، مع توفيرها لبعض الخدمات الالكترونية من خلال امكانية تقديمها عبر الموقع الالكتروني للبلدية أو من خلال تطبيق (بلديتي)، بالاضافة لاستقبالها كافة الاتصالات والبلاغات والملاحظات عبر الرقم المجاني (1111).

وضمن جهودها سعت لتكثيف الراقبة على الانشطة التجارية التي تدخل في حكم الاغلاق كالمجمعات التجارية والتموينية لضمان الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لمزاولة الانشطة ذات العلاقة بالصحة العامة مع التأكيد على الاشتراطات الصحية للعاملين واتخاذ الاجراءات الوقائية.