تسجيل إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس کورونا (کوفید ـ 19)

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس کورونا (کوفید ـ ۱۹)، لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين، تسع حالات منها مرتبطةبالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ستًا وستين حالة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن سبع عشرة حالة قد تماثلت للشفاء.

ودعت الجميع للتقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلةودورةمياه منفصلة حسب الإرشادات.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

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