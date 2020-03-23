«مجلس الشؤون الإدارية للقضاء»:العمل فـي المحاكم سيقتصر على النطق الاحكام للقضايا المحجوزة والنظر لدعاوى النفقات فـي الاحوال الشخصية والتظلمات

يسترعي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء انتباه الجميع بأن العمل في المحاكم سيقتصر فقط على النطق الاحكام للقضايا المحجوزة والنظر لدعاوى النفقات في الاحوال الشخصية والتظلمات من قرارات الحبس وتمديده والتظلم من قرارات تعاميم القبض وأوامر منع السفر ورفع الحجوزات وطلبات الافراج من الدعاوى الجزائية التي لم يفصل فيها.

كما يؤكد المجلس أن خدمات تسجيل الدعاوى المستعجلة وسداد الرسوم واستلام الاحكام وتحديد مواعيد الجلسات وتاجيلها والقرارات الصادرة من شانها وارفاق الصحف والمذكرات ومتابعة سير اجرءات التنفيذ ستتم عبر الموقع الالكتروني للمجلس

(caaj gov.om) بوابة امحامين منصة فضاء وذلك اعتباراً من أمس وحتى شعارا آخر.

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