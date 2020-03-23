هطول أمطار بين الغزيرة والمتوسطة على عدد من ولايات ومحافظات السلطنة

تدفق على إثرها عدد من الأودية والشعاب

مسقط ـ العمانية:

الرستاق ـ من سيف الغافري:

عبري ـ من سعيد الغافري وصلاح العبري:

صور ـ من عبدالله باعلوي:

جعلان بني بو علي ـ من جمعه الساعدي:

الجبل الأخضر ـ من سليمان أولادثاني:

ازكي ـ من يوسف المنذري:

هيماء ـ من مبارك الحرسوسي:

شهدت عدد من ولايات السلطنة هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة نتيجة تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي (أخدود الرحمة)، بدأ مساء يوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري واستمر الى نهاية أمس الأول تدفق على أثرها عدد من الأودية والشعاب. ونتيجة لغزارة الأمطار في بعض الولايات وجريان الأودية فقد امتلأت العديد من السدود التي تغذي الآبار الجوفية والأفلاج.

وقد رصدت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه كمية هطول الأمطار في عد من ولايات السلطنة التي تأثرت بأخدود الرحمة، خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري، حيث سجلت ولاية إزكي أعلى كمية هطول أمطار بواقع 161 مليمترًا، تليها ولاية المضيبي بتسجيل 130 مليمترًا، ثم ولاية دماء والطائيين التي سجلت 113 مليمترًا، كما سجلت قريات 96 مليمترًا، ونزوى 90 مليمترًا، وسجلت ولاية الرستاق 88 مليمترًا، ودبا 86 مليمترًا، وسجلت محضة 83 مليمترًا، كما سجلت ولاية جعلان بني بو علي 82 مليمترًا، فيما سجلت عبري 78 مليمترًا، وسجلت خصب 72 مليمترًا، وسمائل 59 مليمترًا، وسجلت كل من البريمي والخابورة ونخل 57 مليمترًا، والحمراء 55 مليمترًا، وولايتا صحار والعوابي 54 مليمترًا، وسجلت ولاية ابراء 52 مليمترًا، وسجلت ولاية ينقل 51 مليمترًا، وسجلت ولايتا ينقل ووادي بني خالد 48 مليمترًا، كما سجلت ولاية العامرات 47 مليمترًا، وبدبد 43 مليمترًا، وسجلت ولايتا وادي المعاول وبهلاء 42 مليمترًا، كما سجلت ولاية محوت أقل معدل للأمطار وبلغ 3 مليمترات.

وأصدر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع للمديرية العامة للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أمس التقرير رقم (3) حول تأثرحالة الطقس بأخدود الرحمة، ووضحت تحاليل المركز إلى استمرار تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي (أخدود الرحمة) إلى أمس.. وأكد التقرير أنه من المحتمل استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا مصحوبة برياح نشطة، وتساقط لحبات البرد على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وأجزاء من محافظتي الوسطى وظفار. وأشار التقرير إلى أن الحالة الجوية يصاحبها هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة على محافظات الوسطى وظفار والداخلية والظاهرة تؤدي إلى تصاعد الأتربة والغبار، ويعقب الحالة الجوية هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على معظم محافظات السلطنة، ويكون البحر متوسطًا إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة، ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترين إلى ثلاثة أمتار. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها والتقيد التام بقرارات وتوصيات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

الرستاق

شهدت قرى ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة ليلة أمس الأول هطول أمطار متفاوتة الغزارة جراء أخدود المنخفض الجوي (الرحمة) الذي تتأثر به أجواء السلطنة هذه الأيام، وقد عمت الأمطار قرى مركز الولاية وقرى العرقي والجروف والغشب والوشيل والمزاحيط وفلج الشراة والمسفاة والشبيكة والحزم وجماء وفلج العالي وفلج الوسطى ودارس وقرى وادي بني عوف وقرى وادي السحتن وحي السرح والدهاس وخفدي ويقاء والقبيل وسني وسيع ومري وقرى وادي بني هني أدت إلى جريان الشعاب والمسيلات الجبلية ووادي بني عوف ووادي السحتن ووادي بني هني وأودية سداق ومري ويقاء والقبيل والغريز والتي تصب كلها في مجرى وادي بني غافر، ونظرا لغزارة جريان الأودية فقد توقفت حركة المرور على طريق (الرستاق ـ عبري)، وكذلك طريق (الرستاق ـ العوابي)، وطريق (ملي/‏‏الحوقين) الذي تأثر كثيرا نظرا لغزارة الأودية التي داهمت المزارع والبساتين وجرفت العديد من أشجار النخيل والمزروعات، كما شهدت قرى نيابة الحوقين ووادي الحيملي ووادي حاجر بني عمر هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب والمسيلات الجبلية وجريان وادي الحوقين والحيملي والحاجر بغزارة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

عبري

شهدت قرى ومناطق ولاية عبري أمس الاول هطول أمطار متفاوتة الغزارة مع هبوب رياح قوية وقد سالت على اثرها جميع اودية وشعاب قرى الولاية وغمرت فيضانات مياه الاودية بعض مزارع وممتلكات المواطنين فيما فاضت قناة سد الوادي الكبير وسد السليف وسد وادي ضم وسد البدعة ببلاد الشهوم وسد المحيول من قوة وغزارة جريان الاودية وحفاظا على ممتلكات الاهالي وخاصة تلك المناطق الواقعة على المنحدرات والجبلية ومسارات الشعاب والاودية. وطالب الاهالي بضرورة تعزيز الخدمات في البنية الاساسية ودراسة الطبيعة التضاريسية والجبلية لقرى الولاية و الاسراع في معالجة تاثر قراها التي تسببها فيضانات مياه الاودية والشعاب عند هطول الامطار ودلك باقامة سدود للتغذية الجوفية في القرى الجبلية وعند مجمعات الاودية والشعاب ومعابر لتصريف المياه وخاصة في القرى ذات الطبيعة الجبلية وحوائط حماية للمزارع والممتلكات على مسارات ومجاري الاودية.

صور

شهدت ولاية صور ونيابتي طيوي ورأس الحد والقرى والمناطق الجبلية فجر يوم أمس امطار الخير والبركة اثر تأثرها بالمنخفض الجوي الذي تتعرض له السلطنة ( اخدود الرحمة) تراوحت الامطار بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة برعد وبرق أدت إلى جريان الاودية والشعاب في مختلف مناطق وقرى الولاية ونيابتها تمثلت في القرى الجبلية بواديي المنقال ووادي بني جابر وطيوي وقلهات وراس الحد والقرى المجاورة لمدينة صور.

كما شهدت الجبال نزول كميات كبيرة من المياه مشكلة شلالات طبيعية كشلالات قرية ميبام ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم مما يبشر بهطول المزيد من الأمطار جعلها الله امطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

جعلان بني بو علي

شهدت ولايتي جعلان بني بو حسن وجعلان بني بو علي ليل امس الأول امطار غزيرة مصحوبه برعد وبرق استمرت لااكثر من اربع ساعات ادت الى جريان معظم الاوديه الكبيره بولايتي جعلان بني بو علي وجعلان بني حسن ومن اشهرها وادي البطحاء الذي يمر بين هذه الولايات في جريان كبير ليصل الي بحر العرب، هذا وقد اكتست الجبال والاوديه البساط الاخضر واصبحت هذه الاوديه ذات مناظر خلابه تسر الناظرين.

الجبل الأخضر

هطلت يوم أمس على الجبل الاخضر أمطار غزيرة الى متوسطة سالت على أثرها الأودية والشعاب.

حيث امتالت بعض السدود الجوفية بالمياه. وقد تركزت الأمطار على قرى النيابة وجبال الحجر الغربي منها، وقد سألت على إثرها وادي معقل القصيم ووادي بني حبيب. الجدير بالذكر بأن قرى الجبل الاخضر قد ارتوت بها العيون والآبار الجوفيه خلال الفترة الماضيه المياه نظرا لاستمرار الامطار.وقد استبشر الأهالي خيراً بنزول كمية كبيرة من الأمطار في الفترة الأخيرة والتي بدورها ستغذي المخزون الجوفي لهذا العيون والآبار.

إزكي

شهدت ولاية إزكي هطول أمطار غزيرة عمت كل القرى واستمرت لأكثر من 4 ساعات متواصلة سالت على اثرها كافة الأودية وتدفقت بنسب عالية وأبرزها: حلفين وامطي وقنت والشباك وسيماء ومقزح والقريتين ومقوع والودي والحجر، كما شهدت قرية القريتين تساقط حبات البرد، وقد أدى جريان الأودية إلى ارتفاع منسوب المياه في الآبار والأفلاج.

هيماء

هطلت أمطار متوسطة بولاية هيماء وبعض القرى التابعة لها مصحوبة برياح نشطة ودوي رعد وبرق وسألت على إثرها بعض الشعاب وتحمعت المياه في الاماكن المنخفضة حيث هطلت أمطار الخير على مركز ولاية هيماء وللمعبر وأبومضابي والعجائز والمخيزنة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة ومازالت الاجواء ملبدة بالغيوم الركامية المبشرة بالخير ونشطت وسائل التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع الامطار، كما تناول الجميع ضرورة اتباع قرارات اللجنة العليا فيما يخص التجمعات والخروج من المنزل الا للضرورة.