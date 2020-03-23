رئيس المحكمة العليا يصدر قرارين وزاريين يتعلقان بنظر الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث

أصدر فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، قرارين وزاريين يتعلقان بنظر الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث.

قضى القرار الأول بتخصيص دائرة من قاضٍ واحدٍ في المحكمة الابتدائية بالعامرات للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث، ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي مطرح والعامرات. فيما نص القرار الثاني على تخصيص دائرة من قاضٍ واحدٍ في المحكمة الابتدائية بالدقم للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى، على أن يتم العمل بالقرارين من تاريخ نشرهما. يذكر أن القرارين يأتيان في إطار سياسة السلطنة الساعية إلى تقريب المؤسسات القضائية من المتقاضين، وتعزيز سرعة البت في القضايا، مما يسهل وصول المتقاضين للعدالة، والتي تسهم في تعزيز رسالة المجلس لتحقيق قضاء عادل ناجز، حيث أن هذه القضايا كانت تنظر في نطاق اختصاص محاكم أخرى والتي قد تكون بعيدة عن المتقاضين.

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