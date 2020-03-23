إلغاء عدد من حملات التبرع بالدم فـي بعض الجهات والمؤسسات التعليمية

تستمر دائرة خدمات بنوك الدم بوزارة الصحة بتكثيف دعوتها للتبرع بالدم تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية وللتأكيد على الدور الفاعل للفرد في مساندة المؤسسة في خدمة المجتمع في ظل الظروف الطارئة التي تجتاح العالم بسبب سرعة تفشي وانتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).ونتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد وحسب توصيات اللجنة العليا للتعامل مع هذه الجائحة فقد تم إلغاء عدد من حملات التبرع بالدم في بعض الجهات والمؤسسات التعليمية ومما لا شك فيه أن ذلك سيؤثر على عدد المتبرعين. حيث تهدف حملات التبرع بالدم إلى رفع مستوى الوعي بأهمية هذه الخدمة الانسانية النبيلة والتي قد تنقذ أرواحاً من المصابين والمرضى أو من هم خاضعين للعمليات الجراحية والتي قد يحتاجون إلى الدم بصورة عاجلة. وتُعد هذه الحملات الرافد الأساسي الذي تعتمد عليه دائرة خدمات بنوك الدم اعتماداً كبيراً، وتبلغ فيه نسبة الوحدات الدموية المجمعة في حملات التبرع 48%، وسعياً من الدائرة لتلافي أي انخفاض في مخزون وحدات الدم فقد تم التنسيق مع عدد من الجهات العسكرية والفرق التطوعية لتنظيم حملات عاجلة وذلك بتحديد الأعداد بحيث لا يتم تواجد أعداد كبيرة منهم خلال نفس الوقت وذلك تماشيا مع قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).وتتوزع بنوك الدم في المستشفيات المرجعية بمحافظات السلطنة بالإضافة لبنك الدم المركزي ببوشر والذي يستقبل المتبرعين بالدم طيلة أيام الأسبوع.

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