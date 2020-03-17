عدد من الجهات الحكومية تواصل متابعتها لتطبيق قرارات اللجنة العليا المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا

ـ (التعليم العالي) تناشد الطلبة العائدين من الخارج بالالتزام بالحجر الصحي

ـ (البلديات): قراران وزاريان بمنع تقديم الشيشة وإغلاق الحدائق والمتنزهات بالولايات وغلق مرافق (ضيقة)

ـ زيارات ميدانية وتفتيشية للمحلات والمطاعم لتأكيد الالتزام بالاشتراطات

كتب ـ محمود الزكواني:

ناشدت وزراة التعليم العالي الطلبة العمانيين المبتعثين للخارج العائدين للسلطنة من مختلف أنحاء العالم بأن يلتزموا بالحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوماً ليكونوا بأمان هم وعائلاتهم ومجتمعهم ووطنهم.

كما وجهة الوزارة نداءها إلى أبنائها الطلبة المبتعثين بالالتزام بالتعليمات التي تصلهم من حكومات البلدان التي يقيمون فيها ومن المحلقيات الثقافية والمؤسسات التعليمية التي يدرسون بها وعدم مغادرة أماكن إقامتهم إلا للضرورة القصوى.

كما حثت الوزارة الطلبة المبتعثين بعدم التردد في التواصل مع المعنيين في الملحقيات الثقافية والمشرفين الثقافيين عند الضرورة وذلك عبر القنوات التي أعلنتها الوزارة.

من جهتها نفذت بلدية مسقط ببوشر زيارات ميدانية للتفتيش والرقابة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية بمحلات تصفيف الشعر والتجميل مع التوعية بالمُمارسات الصحيحة لتعقيم الأدوات والأجهزة والمواصفات التي يجب أن تحتوي عليها مستحضرات التجميل.

وعملاً بقرارات اللجنة العليا الموكل إليها بحث آلية التعامل مع تطورات إنتشار فيروس كورونا أصدر معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارين وزاريين، قضى القرار الأول رقم:(94/ 2020م) بإغلاق الحدائق والمتنزهات العامة خلال الفترة التي تقررها اللجنة العليا ويعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ 17 مارس الجاري، فيما قضى القرار الثاني رقم:(95/ 2020م) بمنع تقديم الشيشة بكافة أنواعها في المقاهي أو الأماكن العامة أو الخاصة خلال الفترة 15 مارس الجاري إلى 13 إبريل القادم، وتمدد فترة الإيقاف وفق ما يصدر من قرارات من اللجنة.

كما أعلنت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بأنه تم إغلاق مرافق سد وادي ضيقة اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر وذلك تنفيذاً لقرارت اللجنة العليا الموكل إليها بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

من جانبها قامت بلدية جنوب الباطنة بإغلاق مقهى شيشة لمخالفته القرار الوزاري رقم:(95/ 2020) الخاص بمنع تقديم الشيشة خلال الفترة ما بين 15 مارس الحالي الى 13 أبريل القادم.

كما قامت بلدية ضنك بتنفيذ زيارات تفتيش صحية استهدفت (الصالونات النسائية) بالولاية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والاهتمام بالنظافة العامة.