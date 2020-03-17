(التعليم والبحوث) بمجلس الدولة تستعرض جهود تطوير البحث العلمي مع مسؤولي جامعات نزوى وصحار وظفار

استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس عدداً من مسؤولي الجامعات الخاصة وذلك في إطار دراسة اللجنة حول: (واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره).

وناقشت اللجنة في اجتماعها الثامن لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين الأعضاء وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع المستضافين العديد من المحاور المتعلقة بالدراسة ومنها: أهمية البحث العلمي ودوره في التقدم التقني والصناعي ومردوده الإيجابي على الخليج 365، وضرورة تعزيز البنية الأساسية للبحث العلمي، ومستوى الإنفاق على البحوث، والجهود المبذولة من الجامعات الخاصة لتطوير البحث العلمي ودعم الباحثين وتحفيزهم، والمرئيات والمقترحات الكفيلة بتدعيم السياسات والتشريعات الهادفة إلى دعم البحث العلمي ورفع كفاءته.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها أمس كلاًّ من: الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى، والدكتور أحمد بن سليمان الحراصي نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية، والدكتور باري وين رئيس جامعة صحار، والدكتور حمدان بن سليمان الفزاري نائب رئيس الجامعة للموارد، والدكتور غسان الكندي مساعد رئيس الجامعة للبحوث والابتكار،

والدكتور خالد بن مسلم المشيخي عميد كليات الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار.

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