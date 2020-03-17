المدعي العام يزور محافظة الوسطى ويلتقي بعدد من المسئولين

هيماء ـ من مبارك الحرسوسي:

قام أمس سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام وعدد من المسؤولين بالادعاء العام بزيارة الى محافظة الوسطى التقى خلالها بسعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظ الوسطى وذلك بمكتب المحافظ وبحضور سعادة الشيخ والي هيماء.

يأتي اللقاء في إطار التنسيق والتواصل بين مختلف قطاعات الدولة لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالمصلحة العامة.

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