(الصحة) تعلن شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا

بدء تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من الخارج برا وجوا وبحرا

مسقط ـ العمانية:

أعلنت وزارة الصحة عن تماثل (3) حالات من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) للشفاء، ويصبح بذلك العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء في السلطنة (12) حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) لمواطنين عمانيين مرتبطين بالسفر إلى الخارج، مضيفة أن حالتيهما مستقرة ويخضعان للعزل المنزلي.

وأوضحت الوزارة في البيان الثامن عشر أنه بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (24) حالة، (22) حالة منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبينت الوزارة أنه جارٍ التقصي الوبائي عن حالتين.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.

كما تهيب بالجميع المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، ووقى الله الجميع شر سائر الأمراض.

كما أعلنت وزارة الصحة في بيان أمس تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك العمانيين استناداً إلى قرارات اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع جائحة فيروس كورونا (کوفيد ـ 19) الصادرة في 15 مارس الجاري.

وعليه توجه وزارة الصحة جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتباراً من 2 مارس الجاري الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي أو المؤسسي، وفي حالة ظهور أي أعراض يرجى التواصل مع مركز الاتصال التابع لوزارة الصحة أو أقرب مؤسسة صحية.