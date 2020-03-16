(التعليم العالي) تدعو طلبة السلطنة الدارسين في الخارج إلى اتباع الإجراءات الاحترازية من تداعيات (كورونا المستجد)

مسقط ـ العمانية: دعت وزارة التعليم العالي طلبة السلطنة الدارسين بالخارج إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية جراء الأوضاع المستجدة في مختلف دول الابتعاث نتيجة تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وأوضحت الوزارة في حال نقل التعلم إلى منصات إلكترونية، يستمر قيد الطالب ويواصل الدراسة في بلد الابتعاث أو من السلطنة ـ لمن يرغب ـ مع ضرورة التحقق من وجود الأدوات التي تساعده في الدراسة عن بعد.

وفي حال نقل التعلم إلى منصات إلكترونية، وألزم الطالب بمغادرة بلد الدراسة فيستمر قيد الطالب ويلتزم بمغادرة بلد الدراسة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه في حال علقت الدراسة نهائيا بدون أي تدريس إلكتروني وآثر الطالب البقاء في بلد الدراسة، يستمر صرف مخصصات الطالب للتمكن من تلبية متطلبات المعيشة، أو يلزم بالمغادرة إذا طلبت الدولة المضيفة ذلك.

ودعت الوزارة الطلبة إلى مراعا إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالجامعات والسكن والالتزامات الشخصية قبل المغادرة.

كما نصحت الطلبة الذين يعودون دون وجود التزامات دراسية بطلب تأجيل الدراسة لحين اتضاح الرؤية بشأن استئناف الدراسة.

وحثت وزارة التعليم العالي طلبة السلطنة الدارسين في الخارج على الاستمرار في أخذ مشورة القنصلية العامة بملبورن، والملحقيات الثقافية، وجهات الإشراف والجامعات فيما يخص إجراءات السفر ووضع التأشيرة في الوضع الراهن، وضرورة أخذ إذن كتابي منها في حال مغادرة بلد الدراسة.

ووجهت الوزارة الطلبة لمراعاة ضرورة أخذ كافة احتياطات السفر والتنقل الآمن المتبعة في جميع الدول، مع أولوية الحجر والبقاء في مقر السكن، عملاً بقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بخضوع المواطنين والمقيمين القادمين من الخارج للحجر الصحي لمدة تصل إلى 14 يوماً، مع الاستمرار في متابعة أي تعليمات تصدر من الجهات الرسمية في بلد الدراسة ومن الوزارة.