(155) مخططا و(368) دراسة تخطيطية في اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة خلال 2019

بلغ إجمالي عدد المخططات التي أنجزتها اللجنة الفنية المشتركة خلال اجتماعات العام الماضي، حوالي (155) مخططاً، شملت المخططات العمرانية التفصيلية والجيوب والمخططات المصغرة إلى جانب مناقشة (368) دراسة تخطيطية و(2046) موضوعاً فنياً.

وأنجزت اللجنة الفنية (6) مخططات بمحافظة مسقط منها مخطط واحد في ولاية السيب، و(3) مخططات في ولاية قريات، ومخطط واحد في ولاية العامرات، إضافة إلى مخطط مصغر واحد.

وفي محافظة ظفار تم إنجاز (12) مخططاً منها (8) مخططات بولاية صلالة ومخطط واحد في كل ولاية من ولايات ثمريت والمزيونة وسدح ومرباط، إلى جانب إعداد مخططين اثنين بمحافظة مسندم بولايتي مدحاء وخصب، ومخططين اثنين أيضًا بولاية محوت بمحافظة الوسطى.

أما في محافظة الداخلية فتم اعداد (28) مخططاً منها (6) مخططات بولاية بهلاء، و(3) مخططات بولاية الحمراء، و(4) مخططات بولاية بدبد، و(5) مخططات بولاية منح، ومخططين اثنين بولاية إزكي، ومخطط واحد في كل من ولايتي نزوى وسمائل، إضافة إلى (6) مخططات مصغرة بالمحافظة.

وفي محافظة شمال الشرقية تم الانتهاء من اعداد (56) مخططاً منها (3) مخططات بولاية القابل، و(5) مخططات بولاية المضيبي، ومخطط واحد في كل من ولايتي ابراء وبدية إلى جانب اعداد (46) مخططاً مصغراً، وفي محافظة جنوب الشرقية تم الانتهاء من إعداد (7) مخططات منها مخططان اثنان بولاية صور، ومخطط واحد في كل ولاية من ولايات جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وجعلان بني بوعلي فضلاً عن مخططين مصغرين اثنين بالمحافظة.

كما أنجزت اللجنة الفنية (11) مخططاً بمحافظة شمال الباطنة بمعدل مخطط واحد في كل ولاية من ولايات صحم وشناص ولوى فضلا عن (8) مخططات مصغرة بالمحافظة.

أما في محافظة جنوب الباطنة فقد تم الانتهاء من اعداد (13) مخططاً منها (6) مخططات بولاية العوابي، ومخططان اثنان في كل من ولايتي نخل والمصنعة، ومخطط واحد في كل من ولايتي وادي المعاول والرستاق، إضافة الى تخطيط مخطط مصغر واحد، وفي محافظة الظاهرة تم اعداد (17) مخططاً بمعدل مخططين اثنين في كل ولاية من ولايات ضنك وينقل وعبري، و(11) مخططاً مصغراً بالمحافظة، إلى جانب اعداد مخطط واحد مصغر بمحافظة البريمي.

وتمت دراسة واعداد هذه المخططات ضمن اجتماعات اللجنة الدورية برئاسة الدكتور محمد بن علي المطوع مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الإسكان وبحضور أعضاء من الجهات الحكومية المعنية بتوفير المخططات العمرانية والجيوب التخطيطية وفقاً للضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة.