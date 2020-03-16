وزير البيئة يتابع أعمال الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040

ضمن استعدادات الوزارة لإعداد خطة التنموية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040 التقى صباح أمس معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بالفريق المعني بالموضوع للوقوف على أعمال الفريق.

حيث تخلل اللقاء عرض مرئي حول أولوية البيئة والموارد الطبيعية والمختصة بالبيئة والأهداف التي تتضمنها الأولوية بالإضافة الى مشاركة الوزارة في أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وما هو مطلوب من الوزارة فيها.

وقد وجه معالي الوزير بأهمية العمل بمنهجية واضحة وبأفكار مبدعة لتحقيق أهداف الرؤية في الجانب البيئي وبلوغ المؤشر المستهدف عام 2040.

الجدير بالذكر أن الخطة التنفيذية الأولى تعد تمهيداً لصياغة الرؤية المستقبلية عمان 2040، وستتركز على دراسات تفصيلية تبرز القدرات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وإبراز القطاعات الواعدة حيث تسعى السلطنة الى بناء نموذج عماني رائد يوائم تطلعات السلطنة لأن تصبح دولة رائدة إقليمياً وعالمياً وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي متطور ومشاركة جميع الشرائح المجتمعية في تطوير الخطط وصياغتها وتنفيذها وفق جدول زمني محدد.

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