لجنة السلامة المرورية ببركاء تعقد اجتماعها الثاني لهذا العام

بركاءـ العمانية: استعرضت لجنة السلامة المرورية بولاية بركاء أمس ـ خلال اجتماعها الثاني لهذا العام ـ توصيات محضر الاجتماع السابق ومناقشة عدد من المواضيع منها موضوع إقامة ماراثون توعوي لمسابقة السلامة المرورية بالقرب من شاطيء السوادي تشارك فيه الفرق الرياضية وعدد من مدارس الولاية وذلك لتوعية الاهالي بأهمية ممارسة الرياضة، كما تم استعراض مقترح إقامة سباق للدراجات الهوائية في إطار مسابقة السلامة المرورية.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن محمد البريكي والي بركاء رئيس اللجنة.

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