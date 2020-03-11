جامعة السلطان قابوس تناقش الملامح الرئيسية لخطتها الاستراتيجية (2020 ـ 2040)

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز تنمية الموارد البشرية صباح أمس ملتقى الخطة الاستراتيجية للجامعة، وبحضور عدد من المختصين في مجال الخطة الاستراتيجية، وذلك بقاعة رقم:

(11) بكلية الحقوق.

يأتي هذا الملتقى للوقوف على الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجامعة (2020 ـ 2040)، مع التعرف على آليات وضع الخطط التشغيلية ومناقشة التحديات التي قد تواجه وضع الخطط التنفيذية.

تميز الملتقى بأوراق العمل القيمة والمتنوعة التي اشتمل عليها، إذ ركزت الورقة التي قدمها فريق الخطة الاستراتيجية بالجامعة، على موضوع (الخطة الاستراتيجية التنفيذية لها)، تلاها جلسة نقاش مفتوحة لمحورين رئيسين: الأول (الخطة الاستراتيجية للجامعة)، والمحاور الثاني (الخطة التنفيذية للوحدات) قدمها فريق الخطة الاستراتيجية التنفيذية.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي امتداداً للدور الفعال الذي يقوم به مركز تنمية الموارد البشرية في السعي لتعزيز القيم المؤسسية، والرقي بمهارات وقدرات منتسبي جامعة السلطان قابوس بمختلف فئاتهم الوظيفية الأكاديمية والفنية والإدارية، وذلك بما يقدمه من دورات تدريبية وبرامج توعوية وحلقة عمل.

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