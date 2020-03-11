شرطة عمان السلطانية: خطة متكاملة للتعامل مع احتمالية انتشار الفيروس

مسقط ـ الخليج 365:

بدأت شرطة عمان السلطانية في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع احتمالية انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ ، للوقاية من مخاطره والحد من تأثيراته على المجتمع، ولضمان استمرارية الخدمات الشرطية والأمنية وذلك منذ رصد حالات الإصابة الاولى بالفيروس داخل السلطنة. وفي هذا السياق صرح العميد طبيب عبدالملك بن سليمان الخروصي مدير عام الخدمات الطبية أن شرطة عمان السلطانية وبحكم وجودها في الخط الأمامي للمنافذ الجوية والبرية والبحرية فإنها تتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى في الرصد الوبائي للحالات القادمة عن طريق المنافذ من خلال التأكد من تعبئة استمارات الإفصاح الذاتي ومراجعة جوازات جميع القادمين للمنافذ من أجل التأكد من عدم زيارتهم للمناطق الموبوءة، وكذلك توفير بيانات المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة، والتواصل مع المؤسسات الصحية عند وجود حالة مشتبه بإصابتها، وقد تم استبدال استخدام البطاقة الشخصية بجواز السفر حتى يسهل تقصي الحالات.

وقال العميد طبيب مدير عام الخدمات الطبية أن شرطة عمان السلطانية قامت بتجهيز فريق طبي متكامل لتشغيل المستشفى المتنقل التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية للتعامل الميداني مع الفيروس في حال استدعت الحاجة لذلك، موضحا أن خطة الشرطة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ترتكز على الحد من انتشاره بين منتسبي الشرطة ومن هم تحت مسؤوليتهم عبر تعزيز جهود التدريب والتوعية والارشاد، كما تقوم الشرطة بتوفير أدوات الوقاية الشخصية وأجهزة الفحص الفيروسي، وتعزيز قدرات وأنشطة الرصد الوبائي، وتحديد إجراءات التعامل مع المشتبه بإصابتهم، وتعزيز قدرات الكشف عن الحالات المصابة عبر التحليل المخبري السريع، وتجهيز مرافق لعزل المشتبه بهم وأخرى لعلاج المصابين، إضافة إلى تجهيز مرافق وإجراءات العناية الفائقة للحالات الحرجة.