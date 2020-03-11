جلالة السلطان يتقبل أوراق اعتماد سفراء الصين والصومال والعراق وسريلانكا والسنغال وباكستان وليبيا

مسقط ـ العمانية:

تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر صباح أمس أوراق اعتماد عددٍ من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى السلطنة كل على حـدة .

فقد تقبل جلالتــه أوراق اعتماد كـلٍ من :

سعادة السفيرة لي لينج بينج سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية معتمدة لدى السلطنة.

وسعادة السفير عبدالولي علي أحمد سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية معتمدًا لدى السلطنة.

وسعادة السفير الدكتور علي مهدي جواد سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامـة الرئيـس بــرهــم صــالح رئيس جمهورية العراق معتمدًا لدى السلطنة.

وسعادة السفير عمر ليبي أمير أجود سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل غـاوتـابـايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية معتمدًا لدى السلطنة.

وسعادة السفير سـيرين عليـو ديـم سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس مـاكي سـال رئيس جمهورية السنغال معتمدًا لدى السلطنة.

وسعادة السفير ك.ك أحسن واجان سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس الدكتور عــارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية معتمدًا لدى السلطنة.

وسعادة السفيرة سنية أبو القاسم سليمان غومة سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل دولة فايز السراج ـ رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية معتمدة لدى السلطنة.

وخلال اللقاءات الجانبية مع جلالة السلطان المعظم نقل أصحاب السعادة السفراء تحيات وتمنيات قادة دولهم لجلالة السلطان المعظم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر وللشعب العماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته معربين عن عظيم تشرفهم وبالغ سعادتهم لتقديم أوراق اعتمادهم لدى المقام السامي لجلالته مؤكدين بذل قصارى جهدهم للرقي بعلاقات بلدانهم مع السلطنة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني وشعوب دولهم.

وقد رحب جلالة السلطان المعظم بأصحاب السعادة السفراء شاكراً قادة دولهم على تحياتهم وتمنياتهم الطيبة مؤكدًا لهم بأنهم سيلقون كل الدعم من قبل جلالته والحكومة والشعب العُماني بما يسهل أداءهم لمهام عملهم.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وسعادة رئيس المراسم السلطانية واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العُماني والمرافقون العسكريون لجلالة السلطان.