لجنة التعامل مع تطورات (كوفيد19) تجتمع اليوم

مسقط ـ العمانية : تعقد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) اجتماعها الأول اليوم الخميس برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.

وسوف تتولى اللجنة رصد حركة الفيروس والجهود المبذولة إقليميًا وعالميًا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناءً على نتائج التقييم الصحي العام على أن تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانيات اللازمة لإنجاح مهامها.وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ قد أصدر أوامره السامية يوم أمس بتشكيل هذه اللجنة بهدف متابعة المستجدات وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

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