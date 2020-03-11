وزيرة التربية والتعليم تؤكد على أهمية التواصل بين المدرسة والبيت للرقي بالعملية التعليمية والتربوية خلال زيارتها عددا من مدارس تعليمية مسقط

ـ الزيارة هدفت إلى الاطمئنان على سير العملية التعليمية في المدارس والتعرف عن قرب على الاحتياجات الفعلية للمدارس والعاملين فيها

مسقط ـ (الخليج 365):

قامت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بزيارة إلى مدرسة راشد بن النضر للتعليم الأساسي (5 ـ 12) بولاية مسقط، ومدرسة ثريا بنت محمد البوسعيدية للتعليم الأساسي (5 ـ 9) ومدرسة شجاع بن وهب للتعليم الأساسي (٥ ـ ١٠) بولاية بوشر في محافظة مسقط، ورافق معاليها في هذه الزيارة فاطمة بنت عبدالعباس نوراني مستشارة الوزيرة لتطوير المناهج والدكتور علي بن حميد الجهوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط وعدد من مديري العموم بمديريات ديوان عام الوزارة والمسؤولين التربويين.

هدفت الزيارة إلى الاطمئنان على سير العملية التعليمية في المدارس، والتعرف عن قرب على الاحتياجات الفعلية للمدارس والعاملين فيها، والمساعدة في تذليل العقبات التي قد تواجه العمل التربوي في هذه المدارس وفق الإمكانات المتاحة، ومتابعة الجهود التي تبذل في الحقل التربوي من أجل الارتقاء بالتحصيل الدراسي للطلبة والطالبات، والالتقاء بالهيئات التدريسية والادارية في هذه المدارس.

والتقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بإدارات المدارس وتعرفت منهم على الجهود التي تقوم بها مدارسهم في سبيل توفير البيئة التعليمية الجاذبة للطلاب والرفع من مستوياتهم التحصيلية، والشراكة القائمة بين مدارسهم وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي.

وبينت معالي الوزيرة أهمية الدور الذي يقوم به أولياء الأمور في دعم جهود المدارس وضرورة تفعيل هذه العلاقة والتواصل مع أولياء الأمور خاصة وأن الوزارة تدعم كل ما من شأنه تقوية التواصل مع أولياء الأمور مما يمكن من التباحث والتناقش من أجل الارتقاء بالمستويات التحصيلية للطلبة.

وقامت معاليها بزيارة عدد من الفصول الدراسية والمختبرات العلمية ومصادر التعلم وغرف التوجيه المهني .. وغيرها من المرافق في هذه المدارس والتقت بعدد من المعلمين والمعلمات وتعرفت منهم على آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية، ورؤاهم فيما يتعلق بتطبيق سلاسل العلوم والرياضيات والتي أشاد بها المعلمون وبما تحمله من رؤية تطويرية تتعلق بهاتين المادتين واقتراحهم بتطويرها، مؤكدة معاليها على أهمية قيام الحقل التربوي برفد المعنيين في الوزارة بمقترحاتهم وملاحظاتهم لتكون معينا عند تطوير هذه المناهج الدراسية .. وغيرها.

وأكدت معالي الدكتورة الوزيرة على أهمية تعريف الطلبة بالوظائف والمهن المستقبلية وما يتطلبه ذلك من أهمية وعي الطلبة بضرورة استمرارهم على مقاعد الدراسة، وأن يكون لدى الطلبة الدراية الكافية بمتطلبات سوق العمل وتعزيز ريادة الأعمال لديهم وغيرها من الجوانب التي تدعم وتعزز رؤية السلطنة (عمان 2040) التي تعول كثيرا على الشباب من خلال تحفيزهم على تحقيق طموحاتهم والاسهام الفاعل في بناء المستقبل.

وتعرفت معالي الدكتورة الوزيرة خلال هذه الزيارات على الجهود التي تبذل على مستوى المدارس من أجل تعزيز الجوانب التوعوية التي من شأنها أن تسهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإجراءات والضوابط التي حددتها وزارة الصحة من أجل الوقاية من هذا الفيروس، موضحة أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة ووزارة الصحة في كافة الجوانب المتعلقة بكيفية الحد من هذا الفيروس، وتعزيز الجوانب التوعوية الصحية في المدارس.

وفي نهاية الزيارة قدمت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم شكرها وتقديرها لإدارات المدارس والكادرين التدريسي والإداري فيها على الجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية، وحرصهم المعهود على تحقيق مستويات أفضل للطلبة والطالبات، والسعي إلى صقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم، والارتقاء بمهاراتهم.