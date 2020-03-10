توقيع مذكرة للإعلان عن الشراكة التسويقية بين معهد الإدارة العامة وشركة (أساس)

في المحليات 11 مارس,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية:

تم أمس التوقيع على مذكرة الإعلان عن الشراكة التسويقية بين معهد الإدارة العامة وشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس).

وقع الاتفاقية من جانب معهد الإدارة العامة السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة، ومن الجانب الآخر المهندس خالد بن هلال اليحمدي الرئيس التنفيذي لشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس).

وسيقوم الطرفان بناءً على الاتفاقية بتنفيذ حملة تسويقية وترويجية طويلة الأجل للمبنى الجديد للمعهد الذي يشمل مكونات رئيسية من شأنها تعزيز الجوانب الإدارية والسياحية والاقتصادية والترفيهية للمشروع.

وسيعمل الطرفان في ضوء هذا الاتفاق على تفعيل الأدوات التسويقية والترويجية للمبنى الجديد لتعريف الجمهور بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها المشروع وإبرازه بطريقة مبتكرة تتماشى مع العملية التطويرية للمشروع بشكل عام.

وقال السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة في كلمة له: إن هذا المشروع بدأ بفكرة من المعنيين وهو يُعدُّ شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص وهو نموذج يستفاد منه في كثير من الجوانب.

وأضاف: إن توقيع مذكرة التعاون بين معهد الإدارة العامة وشركة أساس تصب في مصلحة الجهتين وأن هناك منافع متبادلة بين الجهتين في هذا المشروع.

مشيراً إلى أن الاتفاقية تتعلق بإبراز الهوية التسويقية لهذا المشروع في كافة الفعاليات والمناسبات، كما ستقوم الشركة لهذا المشروع بتقديم دعم لمعهد الإدارة العامة، مضيفاً أن هذا المشروع سيغير واقع العمل في معهد الإدارة العامة المتعلق ببيئة العمل والتي ستكون مختلفة وستشعر المستفيدين بخدمات معهد الإدارة العامة والعاملين فيه.

من جانبه أوضح المهندس خالد بن هلال اليحمدي الرئيس التنفيذي لشركة (أساس) بأن هذا المشروع كان مجرد فكرة بادر بها القائمون بمعهد الإدارة العامة وتم تقديم دراسة الجدوى من قبل شركة (أساس) واعتمادها من قبل الجهات المعنية بمعهد الإدارة العامة والمجلس الأعلى للتخطيط.

وأضاف اليحمدي: إنّ الهدف منذ البداية كان الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وأن شركة (أساس) تطمح للمساهمة في تعزيز تنويع مصادر الدخل في الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث أصبح تنويع مصادر الدخل وتقليل التبعات على الدولة أمراً لا غنى عنه.

وقال: إن المشروع اليوم وصل إلى مرحلة جيدة تلامس هذه الأركان، مبيناً أن رؤية المشروع هي أن يكون القلب النابض في حي الوزارات لتوفير خيارات تساهم في تعزيز المعيشة والعمل والتدريب في حي الوزارات لذلك جاء المشروع ليكون معهد الإدارة العامة بيئة تدريبية تعليمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة (أساس) بأن معهد الإدارة العامة هو مقصد لكل الوزارات والمصدر الرئيسي لتطوير المعرفة والاطلاع في القطاع الحكومي، مؤكداً بأن تعزيز القسم التجاري في الموقع من اهم اهداف المشروع، كما يضم المشروع العديد من الخيارات والخدمات.

جدير بالذكر ان المشروع يعد أحد أهم المشاريع الحيوية التي تقوم شركة (أساس) بتطويرها ويقع في منطقة الخوير محافظة مسقط، وتبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 28 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة البناء حوالي 64 ألف متر مربع، ويحتوي على عدة عناصر رئيسية وهي معهد الإدارة العامة وفندق ومنطقة تجارية وقاعة متعددة الأغراض، كما يحتوي المعهد على قاعتي مؤتمرات واجتماعات و24 قاعة دراسية تتسع كل منها لثلاثين متدربا بالإضافة إلى 4 مختبرات ومكتبة.