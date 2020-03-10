(القبول الموحد) يصدر التقرير الإحصائي السنوي للقبول الموحد للعام الأكاديمي (2019 /2020م)

24445 طالبا وطالبة التحقوا بالدراسة الأكاديمية

أصدرت دائرة الإحصاء والمعلومات بمركز القبول الموحد (التقرير الإحصائي السنوي للقبول الموحد للعام الأكاديمي 2019 /2020).

وقد اشتمل التقرير على ستة أقسام وهي: قسم بيانات طلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، وقسم الإحصاءات العامة، وقسم المقبولين في المقاعد الحكومية، وقسم المقبولين في البعثات والمنح الداخلية، وقسم المقبولين في البعثات والمنح الخارجية، والقسم الأخير يختص بالمؤشرات العامة لبيانات الطلبة المقبولين للعامين الأكاديميين (2018 /2019م) و(2019 /2020م).

وتشير بيانات هذا التقرير إلى أن عدد الطلبة المقبولين في جميع مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة والمبتعثين خارجها بلغ (24445) طالباً وطالبةً بنسبة زيادة بلغت (2.6%) عن العام الأكاديمي المنصرم (2018 /2019)، حيث شكلت نسبة الإناث (57.3%) ونسبة الذكور (42.6%) من إجمالي الطلبة المقبولين، وبلغ عدد الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية (15151) طالباً وطالبةً مشكلين ما نسبته (61.9%) من إجمالي الطلبة المقبولين، بينما بلغ عددهم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة (7935) طالباً وطالبةً مشكلين ما نسبته (%32.4) من إجمالي الطلبة المقبولين، أما عدد الطلبة المقبولين خارج السلطنة فبلغ (1359) طالباً وطالبةً بنسبة بلغت (5.6%).

وعلى صعيد التخصصات، فقد كانت أعلى ثلاث تخصصات قُبولاً هو تخصص الإدارة والمعاملات التجارية بنسبة (30.0%)، يليه تخصص الهندسة والتقنيات ذات الصلة بنسبة (25.3%) ثم تخصص تكنولوجيا المعلومات بنسبة (12.9%). الجديد بالذكر أن النسخة الإلكترونية من التقرير متوفرة في الموقع الإلكتروني للمركز في قسم (إحصائيات) في خانة التقارير الإحصائية السنوية للقبول الموحد.