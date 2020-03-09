(بيئة) تدشن المقر الإقليمي للرابطة الدولية لإدارة النفايات الصلبة في السلطنة

في المحليات 10 مارس,2020 نسخة للطباعة

كأول مقر إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:

عقدت صباح أمس الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) ممثلة بمركز التميز البيئي المقر الإقليمي للرابطة الدولية لإدارة النفايات الصلبة (ISWA) مؤتمراً صحفياً لتدشين (المقر الإقليمي للرابطة الدولية لإدارة النفايات الصلبة في السلطنة) وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث يتعبر أول مقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحدث في المؤتمر كلٌّ من: الشيخ محمد بن سليمان الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الإستراتيجي في شركة (بيئة) وانتونيس مفابوليس رئيس الرابطة الدولية للنفايات الصلبة (ISWA) والدكتور مهاب بن علي الهنائي رئيس مركز التميز البيئي (بيئة).

وقال الشيخ محمد بن سليمان الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الإستراتيجي في شركة (بيئة): إنّ الشركة تعتبر عضواً فعالاً في الرابطة الدولية للنفايات الصلبة واليوم سعدنا بإعلان عن إنشاء المقر الأقليمي للرابطة للشرق الاوسط وشمال أفريقيا

واشار الحارثي ألى ان الهدف منه يأتي لتفعيل أهداف شركة بيئة لتتماشى مع خطة (2020 ـ 2040) لنشر الوعي ونقل المعرفة بما يخص الاستدامة والأقتصاد الدائري ويعمل الأعضاء في السلطنة ولبنان والأردن وبمساعدة من الرابطة الدولية لإدارة النفايات الصلبة على تطوير رؤية المقر ورسالته وأهدافه بالإضافة إلى هيكلة المقر وحوكمته والأنشطة المنوطة به وما إلى ذلك.

وبين بأن بيئة تشجع الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الانضمام إلى الرابطة المعترف بها دوليًا والتي ستكون منصة فاعلة في المنطقة لصياغة تقنيات الإدارة المستدامة للنفايات وتحويلها إلى موارد وكذلك تفعيل مفاهيم الإقتصاد الدائري وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها بالإضافة إلى الاهتمام بجوانب أخرى مثل التعليم والتدريب والبحث والتطوير وتبادل المعرفة.

وأضاف الحارثي: إن الشركة لديها مع جامعة السلطان قابوس إعادة الاستقدام في إنشاء أول مركز لإعادة الاستقدام في المنطقة وتم تخصيص المكان بجانب الجامعة ويتم الإنشاء على نهاية العام أو بداية العام القادم مما يساهم في تحويل النفايات عن المرادم ويساعد من إعادة استخدام المواد المختلفة من ملابس وأثاث مما يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرصة في تناولها وبيعها في الاسواق.

موضحاً بأن عملية التدوير تتم في نفايات البلدية والنفايات الخاصة والتي تشمل الإطارات والبطاريات وقطعنا شوط كبير فيها ولكن لدينا تحديات بسبب صعوبة التحكم فيها لأنها العاملين فيها من العاملة الوافدة، حيث يتم تصدير بعض النفايات الى الخارج وفق الممارسات الخاطئة المتبعة في ذلك وقمنا بالتواصل مع الجهات المعنية في وضع اللوائح الإرشادية وتفعيل القوانين من أجل تكون الموارد في السلطنة والاستفادة منها مما يوجد فرصاً وظيفية وإستثمارية ولدينا مرافق تدوير بطارية المركبات مرفقين وأيضا مرافق إعادة تدوير إطارات المركبات وقمنا بتوقيع إتفاقية مع شركة أسمنت عمان وتزويدهم بحوالي 30 ألف طن سنوياً من الإطارات إضافة الى مرفق على نهاية العام بإعادة تدوير الورق ومرفق إعادة تدوير الزيوت والمصاهر وسكراب المعادن .. وغيرها.

تهدف شركة (بيئة) إلى أن تكون رائدة في قطاع إدارة النفايات من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة مثل: إنشاء المرادم الهندسية الحديثة والمحطات التحويلية، وأيضاً من خلال العمل على مشاريع مختلفة لتقليل النفايات الملقاه في المرادم، إلى جانب ذلك تسعى (بيئة) إلى جعل السلطنة مركز إقليمي لاستقطاب أفضل الخبراء وذوي الاختصاص في مجال البيئة والاستدامة من أجل تبادل المعرفة ورفع الكفاءة لمواكبة أحدث المعايير الدولية، وأنشأت (بيئة) مركز التميز البيئي لخدمة هذا الهدف والذي يهتم بتوفير برامج بحثية متنوعة وتقديم حلول فعالة في إدارة النفايات والاستدامة البيئية.

من جانب آخر قال مهاب بن علي الهنائي: إنّ المقر الأقليمي إضافية دولية للمواد الصلبة في السلطنة وله الاثر الإيجابي في بناء القدرات والكفاءات وتعد النفايات على أنها مورد يمكن ان يستغل في تنويع مصادر الدخل ويأتي ذلك من خلال الدور التي تقوم به الشركة في إنشاء مركز التميز البيئي الذي يقوم بالتنسيق مع مجلس البحث العلمي وجهات أخرى ليكون محوراً هادفاً في مجال الاستدامة البيئية والأقتصاد الدائري وأيضاً في مجال البحث والتطوير ونقل التقنيات الحديثة لتكون مركزاً ليس فقط على المستوى المحلي وإنّما على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشار الهنائي الى أن رؤية عمان 2040 أحد الأولويات الوطنية التي تكمن في الاستدامة البيئية واقتصاد دائم، وضعنا نصب أولوياتنا لكي نستطيع للمشاركة في التحول الذي يحقق أهداف والرؤى التي وضعت من أجله الرؤية.