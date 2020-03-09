جلالة السلطان يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى السلطنة

مسقط ـ العمانية: تقبّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر صباح أمس أوراق اعتماد عددٍ من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى السلطنة كل على حـدة.

فقد تقبل جلالته أوراق اعتماد كـل من:

ـ سعادة السفير/ ألبير سماحة سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس العماد ميـشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية معتمدًا لدى السلطنة.

ـ سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفيرًا فوق العادة مفوضاً من قبل جلالة الملك/ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين معتمدًا لدى السلطنة.

ـ سعادة السفير/ مونو مهاور سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس/ رام ناث كــوفـيند رئيس جمهورية الهند معتمدًا لدى السلطنة.

ـ سعادة السفير الدكتور/ سليمان عبدالله الحربي سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل صاحـب السمـو الشيـخ صباح الأحمد الجابر الصبـاح أمير دولة الكويت معتمدًا لدى السلطنة.

ـ سعادة السفير الدكتور/ تيسير علي داؤود فرحات سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس/ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية معتمدًا لدى السلطنة.

ـ سعادة السفيرة/ فيديركا فافي سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس/ سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الايطالية معتمدة لدى السلطنة.

ـ سعادة السفير/ بالزأبلاناب الـب سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيسة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري معتمدًا لدى السلطنة.

وخلال اللقاءات الجانبية مع جلالة السلطان المعظم نقل أصحاب السعادة السفراء تحيات وتمنيات قادة دولهم لجلالة السلطان المعظم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر وللشعب العُماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته معربين عن عظيم تشرفهم وبالغ سعادتهم لتقديم أوراق اعتمادهم لدى المقام السامي لجلالته مؤكدين بذل قصارى جهدهم للرقي بعلاقات بلدانهم مع السلطنة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني وشعوب دولهم.

وقد رحب جلالة السلطان المعظم بأصحاب السعادة السفراء شاكرًا قادة دولهم على تحياتهم وتمنياتهم الطيبة، مؤكدًا لهم بأنهم سيلقون كل الدعم من قبل جلالته والحكومة والشعب العُماني بما يسهل أداءهم لمهام عملهم.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وسعادة رئيس المراسم السلطانية واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العُماني والمرافقون العسكريون لجلالة السلطان.