(اجتماعية الدولة) تطلع على برامج وزارة الصحة لرعاية كبار السن

عقدت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.

ترأست اللجنة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وسعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، والدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية ، والدكتور أحمد بن سالم الوهيبي رئيس قسم رعاية صحة المسنين.

تأتي الاستضافة في إطار دراسة اللجنة لمقترح (واقع كبار السن بالسلطنة)، واستعرضت اللجنة مع مسؤولي وزارة الصحة الجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة كبار السن، والبرامج والخدمات المقدمة في هذا الصدد، ومدى كفايتها لتلبية احتياجاتهم.

كما ناقشت معهم التشريعات والسياسات الوطنية في المجال الصحي ذات العلاقة برعاية كبار السن، ومقارنتها مع بعض التجارب العربية والدولية،إضافة إلى استعراض الرؤى والمرئيات الكفيلة بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لكبار السن.

يُذكر أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع السياسات والتشريعات الخاصة برعاية كبار السن وحمايتهم، والتعرّف على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالسلطنة في هذا الإطار، والسعي إلى وضع المقترحات والآليات المناسبة لسد الفجوات التشريعية والقانونية في مجال رعاية كبار السن.

إلى ذلك ناقشت اللجنة مشروع القانون الاسترشادي العربي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني المحال من البرلمان العربي لإبداء المرئيات والملاحظات.