(الإعلام) : بدء أعمال دبلوم الإدارة الإلكترونية للمكاتب

مسقط ـ العمانية:

بدأت بوزارة الإعلام امس أعمال دبلوم الإدارة الإلكترونية للمكاتب الذي يهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية إدارة المكاتب وتحديد مجالات تطوير الأعمال فيها وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة ويستمر أسبوعين.

كما يهدف الدبلوم الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع معهد العلوي لتنمية الموارد البشرية إلى تمكين المشاركين من كتابة التقارير ومشاركتها مع الآخرين وإكسابهم المعارف اللازمة لتحديد الأولويات والتعامل مع المهام المتعددة إلى جانب فهم وتطوير المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين.

يتناول الدبلوم عددًا من المحاور أبرزها مهارات إدارة المكتب والسكرتارية الحديثة ومهارات السكرتير وأبرز أعماله وإدارة الوقت إضافة إلى محور آخر حول التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية.

ويركز دبلوم الإدارة الإلكترونية للمكاتب على استنباط الحلول ووضع الأسس السليمة والصحيحة لاكتساب المهارات الإدارية بشقيها التقليدي والإلكتروني عبر استخدام التقنيات الحديثة المستخدمة عالميًّا ويشتمل على الجانبين النظري والعملي من خلال تمرين تطبيقي وعملي يُحاكي الواقع والحالات اليومية التي تواجه الموظف.

يُشارك في الدبلوم 16 موظفًا من موظفي وزارة الإعلام ويحاضر فيه المدرب محمود الخطيب من الجمهورية العربية السورية.

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