افتتاح فعاليات معرض رسالة الإسلام بجامعة الشرقية

إبراء ـ العمانية : افتتحت امس وزارة الأوقاف والشؤون الدينية معرض رسالة الإسلام بجامعة الشرقية بولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية .

رعى افتتاح المعرض المكرم الشيخ زاهر بن عبدالله العبري عضو مجلس الدولة بحضور البروفيسور فؤاد شديد رئيس جامعة الشرقية وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الإدارية والأكاديمية .

يأتي إقامة المعرض الذي يستمر خلال الفترة من 8 – 11 مارس الجاري بهدف تقديم تجربة عُمان الحضارية القائمة على التواصل البنّاء والقيم الإنسانية المشتركة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة .

تضمن المعرض تقديم عرض مرئي بعنوان رسالة الإسلام من عمان من خير البرية إلى كل البشرية وعرض أخر بعنوان عمان حضارة التعارف والوئام إلى جانب تقديم محاضرة بعنوان الثلاثية الذهبية للوئام والتآلف للدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي لوزير الأوقاف والشؤون الدينية وهي محاضرة تعنى بنقل المفاهيم الإيجابية من الأقوال إلى الأفعال .

كما تضمن المعرض صورا وتشكيلات ومنحوتات مختلفة تحمل الطابع الإسلامي الأصيل في رسالة هادفة إلى مختلف الشعوب العالمية وركنا للخط العربي وغيرها من الفعاليات المصاحبة.

وستقام خلال أيام المعرض فعاليات متنوعة أبرزها حملة بعنوان أفعل شيئاً من أجل التسامح وهي حملة تقوم بتعزيز قيم الأخلاق الحميدة عن طريق نشر رسائل إيجابية

مقتبسة من آيات الذكر الحكيم والسنة الشريفة المطهرة .

الجدير بالذكر بأن هذه المحطة التي يأتي تنفيذها بالتعاون مع جامعة الشرقية تأتي استمراراً لمحطات ومناشط معرض رسالة الإسلام من عمان الدولي والذي انطلق عام 2010 وزار أكثر من 138 محطة حول العالم في 38 دولة حيث يحمل المعرض عنوان التسامح والتفاهم والتعايش رسالة الإسلام في سلطنة عُمان ويهدف إلى نشر مظلة هذه القيم بين شعوب العالم .