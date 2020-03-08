الصحة تستعرض آخر مستجدات الفيروس وعمليات رصده

أعلنت تطبيق الحجر الصحى على القادمين من مصر

مسقط ـ الخليج 365:

استعرضت وزارة الصحة أمس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ ومساحة انتشاره عالميا وعمليات رصده ومتابعته، وذلك خلال ترؤس سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل الوزارة للشؤون الصحية بديوان عام الوزارة اجتماعا طارئا لإطلاع أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بآخر مستجدات كوفيد19. وقدم الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة عرضا مرئيا استعرض من خلاله مستوى خطورة الفيروس ومساحة انتشاره عالميا والحالات المصابة المسجلة في السلطنة وعمليات الرصد والمتابعة والتنسيق مع كافة القطاعات الأخرى في السلطنة، وعملية متابعة وتشخيص المخالطين للحالات المسجلة، علاوة على طرق متابعة الحالات التي فرض عليها الحجر الصحي. وناقش الاجتماع الإجراءات المستقبلية التي يتطلب اتخاذها حسب السيناريوهات الوبائية للمرض، وما يتطلبه ذلك من استعدادات كل الوزارات والقطاعات الأخرى كل في مجال عمله كالمدارس والفعاليات وكافة المناشط.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في بيان على صفحتها بتويتر أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي أو المنزلي على جميع المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور البيان وبناء على المستجدات والمعطيات للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه على المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية خلال الـ 14 يوما الماضية التواصل مع مركز الاتصال بوزارة الصحة في حالة ظهور أعراض تنفسية وتطبيق الحجر المنزلي.

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السلطنة تعلق الرحلات الجوية غير المنتظمة مع مصر .. ولا تعليق لـ(المجدولة)

مسقط ـ الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية اعتبارا من أمس الأحد ولمدة شهر وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة . وأكدت أنه يشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كورونا المستجد وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يومًا. وأوضحت الهيئة إنه لايوجد تعليق للرحلات المجدولة بين جمهورية مصر العربية ومطار مسقط الدولي عبر الطيران العماني وطيران السلام ومصر للطيران مع الأخذ بالإجراءات الموضحة في التغريدة السابقة من حيث تطبيق الحجر الصحي لجميع القادمين واشتراط الفحص المسبق PCR للمقيمين.