كلية الدفاع الوطني تنفذ البرنامج الموازي الثاني

في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به كلية الدفاع الوطني، انطلق صباح امس بمقر الكلية ببيت الفلج البرنامج الموازي الثاني والذي يُعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية العليا بحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم بالمؤسسات الحكومية، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.

وفي بداية البرنامج ألقى اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكدا على أهمية البرامج الموازية التي تعد إضافة علمية لبرامج كلية الدفاع الوطني، وتمثل الجسر الذي يرتبط بين خطط التنمية والأداء المؤسسي بشكل عام، ومتطلبات إرساء مقومات الأمن الوطني وبما يضمن ديمومة الرخاء والازدهار، ويحافظ على مكتسبات النهضة المباركة، ويعزز من تماسك النسيج الاجتماعي لهذا البلد المعطاء.

ويهدف البرنامج الموازي الثاني والذي يستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري إلى التحليل والتخطيط الاستراتيجي ودراسة أهم القضايا الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي وانعكاساتها على الشأن الوطني، إلى جانب تنمية أسس العمل الوطني المشترك وتوجيه الجهود الوطنية لتعزيز القدرات لمواجهة القضايا والتحديات الاستراتيجية في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز العمل الوطني المشترك ورفد الأداء الحكومي والمؤسسي.

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