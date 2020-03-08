وفد من (حقوق الإنسان) يشارك بمؤتمر إعلامي بنواكشوط

شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور علي بن عبدالله الكلباني الأمين العام للجنة في فعاليات المؤتمر الإقليمي لدور الإعلام في تعزيز نزاهة ومصداقية العملية الإنتخابية والذي أقيمت فعالياتهُ في العاصمة الموريتانية نواكشوط .

وهدف المؤتمر إلى مناقشة أفضل السبل لتعزيز الشفافية والمصداقية في الانتخابات، وتوضيح الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في ذلك، وتعزيز العلاقة بين الإدارات الانتخابية والإعلامية، وتفعيل الأدوار المختلفة التي تلعبها وسائل الاعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تبادل التجارب حول أفضل الممارسات لمحاربة الأخبار الزائفة أثناء الانتخابات، وتفعيل دور الإعلام في تثقيف الناخبين وتدريبهم على ممارسة الحق في العملية الإنتخابية.

وخلال المؤتمر قدم الأمين العام للجنة الدكتور علي الكلباني ورقة علمية أوضح من خلالها للمشاركين تعريف وحدود حرية الرأي والتعبير وتحدث عن منصات التواصل الإلكترونية، والأدوار الإيجابية التي يُمكن أن تلعبها، بالإضافة إلى جوانبها السلبية التي ينبغي تجنبها والدور الذي يُمكن أن تقوم به أثناء العملية الإنتخابية، كما قدم نماذج من الأنظمة والدساتير العربية التي كفلت حرية الرأي والتعبير ومنها النظام الأساسي للسلطنة.

ضم وفد اللجنة في عضويته أحمد بن علي الشافعي أخصائي رصد باللجنة، وسعيد بن محمد الندابي من دائرة العلاقات العامة والإعلام.