انتظام الدراسة بمدرسة هاجر للتعليم الأساسي بينقل

بعد انتهاء الأعمال الإنشائية والميدانية

ينقل ـ من محمد بن سعيد العلوي:

انتهت الاعمال الميدانية والانشائية في مشروع مدرسة هاجر ام إسماعيل للتعليم الأساسي بولاية ينقل محافظة الظاهرة والذي وصلت تكلفتها الاجمالية مليونا ونصف المليون ريال عماني التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بمحافظة الظاهرة وهي المدرسة الوحيدة في محافظة الظاهرة التي بنيت وفق احدث المواصفات الحديثة حيث تتكون المدرسة من ( 30 ) قاعة دراسية تضم ( 513) طالبة للصفوف من العاشر وحتى الثاني عشر وتتكون المدرسة كذلك من قاعات متعددة الأغراض ومصعدين كهربائيين ومركز لمصادر التعلم وست قاعات للمعلمات وقاعة للحاسب الالي وقاعة أخرى للتوجيه المهني كما يوجد بالمدرسة ثلاثة مختبرات , حيث اوضخ حميد بن راشد السديري مشرف اول مختبرات علوم بالمديرية العام للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة ان هذه المختبرات هي من المختبرات الحديثة والجديدة والمتطورة جدا , حيث يعد مختبرالاحياء مهيأ لانتاج الاستنبات والاستزراع وتربية الأسماك والتشريح وهو من المختبرات المتطورة التي تلبي طموح الطلاب في المدرسة كما ان هذه المختبرات مزودة بسبورات تفاعلية ذكية وأجهزة حواسيب وأدوات للسلامة متطورة وحديثة

كما يوجد في مختبر الكيمياء مراوح شفط متطورة لتنقية المختبر من أية انبعاثات غير صحية من المواد الكيماوية وأضاف حميد بن راشد السديري ان مختبر الفيزياء من المختبرات المتطورة جدا حيث إن أجهزة القياس موصلة ومرتبطة في نفس الوقت بالطاولة التي تعمل فيها الطالبات التجارب .

وتعد المختبرات التي صممت وفق احدث المواصفات والمعايير بحيث تضاهي المختبرات العلمية الموجودة في الكليات والجامعات كما يوجد بالمدرسة مظلة كبيرة شيدت لتتناسب مع جميع الظروف وفي جميع الأوقات .