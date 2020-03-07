الهيئة العامة للصناعات الحرفية تفوز بجائزة المنظمة الدولية للاتصالات

في المحليات 8 مارس,2020 نسخة للطباعة

عن مجتمع المعلومات المعرفي بمشروع بوابة سنبدع الإلكترونية

توجت الهيئة العامة للصناعات الحرفية بجائزة المنظمة الدولية للاتصالات عن مجتمع المعلومات المعرفي (WSIS) بجنيف لفئة التجارة الالكترونية وذلك عن مشروع بوابة سنبدع الالكترونية التي دشنتها الهيئة ضمن إطار مشروع التحول الالكتروني لتقديم جميع خدماتها المجتمعية الكترونيا ، وبلغ عدد الخدمات التي توفرها البوابة (184) خدمة الكترونية موجهة لفئات متنوعة منها ما هي مخصصة للحرفيين والمستثمرين في القطاع الحرفي إلى جانب الخدمات والإجراءات المؤسسية لموظفي الهيئة بالإضافة إلى العديد من التطبيقات التفاعلية المساندة ، وستتسلم الهيئة العامة للصناعات الحرفية جائزة المنظمة الدولية للاتصالات التي تنافس عليها 776 مشروعا من مختلف أنحاء العالم ترشح منها 352 مشروعا لمرحلة التصويت خلال حفل دولي سيقام بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 31أغسطس وحتى 4 سبتمبر لعام 202م، وسيتضمن الحفل التعريف بالمشاريع الفائزة والترويج لها إلى جانب شرح التقنيات والآليات المستخدمة لتنفيذها تزامنا مع مشاركة السلطنة في أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات .

وقالت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية في تصريح لها بهذه المناسبة : ” إن الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للصناعات الحرفية بمختلف ميادين الأداء المؤسسي أسهمت في بناء مقومات الإجادة وضمان تحقيق الأداء المتفوق وتنفيذ المبادرات الريادية، ونحن فخورون بالفوز ضمن منافسات هذه المسابقة العالمية المهمّة كونها تؤكد على كفاءة الطاقات الوطنية الشابة وقدرتها على الإجادة والإبداع في بيئات عمل مهيئة ، وقالت معاليها إن مشروع بوابة سنبدع الالكترونية للخدمات الحرفية يمثل ترجمة حقيقة لجهود الهيئة العامة للصناعات الحرفية في إحداث نقلة تطويرية بمجالات العمل الحرفي المختلفة على المستوى الدولي والإقليمي، كما أنّ هذا التكريم والفوز يعد تتويجا للجهود التي نبذلها في سبيل التطوير والتحديث المستمر لقطاع الصناعات الحرفية من أجل مواكبة جميع التقنيات العالمية المتسارعة بهدف تحسين الخدمات المجتمعية لقطاع الحرف الوطنية ، ولتؤكد الإسهامات الإثرائية للهيئة العامة للصناعات الحرفية ، وتعد هذه الجائزة العالمية حافزًا للمزيد من البذل والعطاء .

وأشارت معاليها إلى أن الفوز يضع على عاتق الهيئة مسؤولية أكبر لبذل المزيد من الجهد والعمل والحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه والارتقاء إلى أعلى المستويات بالإضافة إلى سعي الهيئة لتطويع كل الوسائل والتقنيات المتاحة من أجل أداء رسالتها الرامية إلى نشر الخدمات والمعرفة الحرفية ورفع مستواها لدى كافة شرائح المجتمع، لاسيما الفئات التي تتابع وتستخدم التطبيقات الإلكترونية عبر التقنيات المختلفة وبأنظمتها المتعددة.

الجدير بالذكر أن الخدمات الالكترونية لبوابة سنبدع الالكترونية تشتمل على إصدار ترخيص مزاولة حرفة والتدريب والتأهيل والدعم الحرفي والملكية الفكرية وجودة المنتج والتصميم الحرفي والمعارض وتسجيل لموقع التسويق الالكتروني وخدمات المراجعين وخدمة التسويق للحرفيين والمستثمرين عبر الموقع إضافة إلى خدمة التقديم للوظائف، أما بوابة مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية فتشتمل على خدمة التسجيل للمسابقة والتقييم المبدئي والتحكيم النهائي واعتماد نتائج الفائزين.