ختام فعاليات المؤتمر السنوي للرابطة العمانية لجراحة العظام والمفاصل 2020

في المحليات 8 مارس,2020 نسخة للطباعة

التوصية بمواصلة الاهتمام بالتعليم والتدريب الطبي في مجال جراحة العظام والبناء على ما تم إنجازه

اختتمت أمس بفندق شيراتون عمان فعاليات المؤتمر السنوي للرابطة العمانية لجراحة العظام والمفاصل 2020 الذي نظمته الرابطة لعدة ايام .

وقد أوضح الدكتور سلطان المسكري – رئيس الرابطة العمانية لجراحة العظام والمفاصل . رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر – بأن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات الهامة منها : مواصلة الاهتمام بالتعليم والتدريب الطبي في مجال جراحة العظام والبناء على ما تم انجازه .

واضاف : كما اكدت توصيات المؤتمر على اهمية الندوات العلمية وحلقات عمل المهارات الجراحية والتنويع فيها وتوسيع نطاقها لتشمل جميع انحاء العالم ، كذلك اوصى المؤتمر بأهمية توثيق التعاون والعلاقة مع المنظمات الدولية المتخصصة .

واستطرد : اوصى المشاركون كذلك بأهمية تفعيل دور الرابطة في المساهمة الايجابية وفق الاطر المحددة ضمن رؤية عمان 2040 الاقتصادية . ودعا المشاركون ايضا الى تشكيل فريق عمل للاستفادة من احدث التقنيات والذكاء الصناعي والطب التجديدي لدعم فرص الابتكار بما يعود بالنفع على متلقي الخدمة .

من جهة اخرى ثمن الدكتور سلطان المسكري الجهود التي قدمت لتنظيم هذا المؤتمر وتعاون جميع الداعمين لانجاحه من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والافراد ، مشيدا بكم التفاعل الذي تميز به المؤتمر والاطروحات القيمة والمناقشات الهادفة التي تخللته .

متمنيا ان يكون المشاركون قد استفادوا من الاوراق العلمية التي قدمت خلال المؤتمر ومن المعرض وحلقات العمل المصاحبة للمؤتمر بما يصقل معارفهم ويزيد من خبراتهم العملية وبالتالي ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين .

شهد المؤتمر مشاركة أكثر من (400) مشارك من جراحي واطباء واختصاصيي العظام واخصائيي العلاج الطبيعي من مختلف المؤسسات الصحية داخل السلطنة ومن دول مجلس التعاون، اضافة الى كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس وطلبة كلية الصيدلة والتمريض بجامعة نزوى . فيما حاضر خلاله نخبة من المحاضرين ذوي الخبرة والباع الطويل في جراحات وامراض العظام من داخل السلطنة ومن عدد من دول المجلس ومصر والهند وفرنسا وتركيا وغيرها من الدول الاخرى .

ويسعى المؤتمر الى تحقيق العديد من الاهداف منها : اطلاع المشاركين على الجديد في مجال طب العظام ، والاستفادة من الخبرات المشاركة في المؤتمر بما يثري مهارات وخبرات الحضور .

وناقش المؤتمر خلال يومي انعقاده العديد من المواضيع التي تعني بطب العظام من خلال محاور ثلاثة يسلط الاول منها الضوء على الكسور ، فيما يركز المحور الثاني الضوء على موضوع المفاصل الصناعية للركبة والحوض ، يناقش المحور الثالث امراض واصابات العمود الفقري .

هذا وقد اشتمل المؤتمر على معرض مصاحب لعدد من الشركات المتخصصة في صناعة وانتاج الادوية والمعدات والاجهزة والمستلزمات الطبية في مجال طب العظام التي عرضت منتجاتها في هذا المجال .

كما صاحب المؤتمر مجموعة من حلقات العمل ناقشت مواضيع العلاج الطبيعي والتمريض وتآكل المفاصل . فيما ستكون حلقة العمل اليوم (الاحد) هي الفعالية الاخيرة المصاحبة للمؤتمر والمخصصة للتطبيق العملي للأطباء الجراحين .

تجدر الاشارة الى ان تم تخصيص (10) ساعات معتمدة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية للمشاركين في الجلسات العلمية للمؤتمر ، و(24) ساعة معتمدة للمشاركين في حلقات العمل المصاحبة للمؤتمر .