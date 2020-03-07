افتتاح سد سوسا بولاية بهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

احتفلت ولاية بهلاء بافتتاح سد وادي سوسا والذي تم انشاؤه بالجهود الذاتية للأهالي وبدعم من شركة تنمية نفط عمان ويصل أقصى ارتفاع للسد 4.5 متر بينما تصل السعة التخزينية 42000 مترمكعب وطول المفيض 110 أمتار وبه 3 أنابيب لفتحات التصريف وقد استخدمت في بناء السد الأتربة المدكوكة والمرشحات الحصى وأحجار الربراب والحديد.

وتصل مساحة بحيرة السد 71000 متر مكعب وتأتي إقامة هذا السد نظرا لأهميته البالغة ووجود العديد من المزارع الممتدة والتي تتغذى من مجرى هذا الوادي وقد ساهم السد خلال الفترة الماضية في الاحتفاظ بالمياه لفترة طويلة ومواجهة الجفاف وقلة الأمطار التي تؤدي إلى انخفاض منسوب هذه المياه كما أدى إلى غزارة جريان فلج الفتح وقد نفذ السد بأحدث المواصفات وبالجهود الذاتية للأهالي وبتمويل جزئي من قبل شركة تنمية نفط عمان ومتابعة وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه .

ويعد السد الحالي هو ثالث سد بالولاية ينفذه الاهالي بالجهود الذاتية. هذا وقد رعى حفل افتتاح السد سعادة الشيخ علي بن منصور بن ناصر البوسعيدي والي بهلاء وبحضور عدد من المسؤولين بشركة تنمية نفط عمان وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الداعمين لإقامة المشروع وأهالي الولاية .

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