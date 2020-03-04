وزير المكتب السلطاني يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

مسقط ـ العمانية :

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ظهر امس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.

وقد رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بسمو الضيف، من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان عن شكره وتقديره للسلطنة ، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما تم استعراض عدد من مجالات التعاون وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .

حضر المقابلة سعادة سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة.

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