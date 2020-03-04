ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة صباح أمس بديوان عام وزارة الصحة اجتماعاً لمديري العموم المركزيين بحضور عدد من أصحاب السعادة، ومديري عموم الوزارة لمناقشة المواضيع التي تهدف إلى تطوير استراتيجية العمل وفق خطط وبرامج الوزارة وذلك بتفعيل اجتماع مديري العموم.

وحرصاً من وزارة الصحة فإن الاجتماع يهدف إلى ترسيخ مبدأ العمل المشترك وتقريب وجهات النظر وإيجاد حوار لتذليل التحديات التي تعتري العمل الإداري في الوزارة وللبت والتسريع في تنفيذ المواضيع المطروحة من خلال المتابعة المستمرة والخروج بتوصيات من قبل أعضاء الاجتماع.

تضمن الاجتماع عرضاً مرئياً للدكتور ماجد بن راشد المقبالي رئيس مكتب الوزير تطرق فيه عن أهمية تفعيل اجتماع مديري العموم المركزيين بشكل دوري ليتم من خلاله مناقشة مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم المنظومة الصحية الإدارية والفنية للوزارة وتثري الخدمات الصحية بالسلطنة.

كما تضمن العرض الآلية المقترحة والتي ستتخذ في استسقاء أجندة الاجتماعات القادمة ومتابعة التوصيات واعتمادها وتنفيذها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يترأس اجتماعا لمديري العموم المركزيين لترسيخ مبدأ العمل المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.