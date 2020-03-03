جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويشيد بالجهود المبذولة على مدى سنوات النهضة المباركة

■ جلالته يؤكد أهمية الاستدامة المالية للدولة وبما يخدم كافة القطاعات الحكومية والخاصة

■ العاهل المفدى يبدي الاهتمام بدراسة الآليات المناسبة لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته وتفعيل دور البحث العلمي والابتكار

■ توجيه سامٍ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وتمويله بـ10 ملايين ريال من لدن جلالته

مسقط ـ العمانية:

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فترأس صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء الموقر بمبنى المجلس في مسقط .. والذي استهل بأداء أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء الموقرين قسم اليمين أمام جلالته ـ أبقاه الله.

وفي بداية الاجتماع توجه جلالة السلطان المعظم إلى الخالق سبحانه وتعالى بالحمد والشكر لما أنعم به على عُمان من خير عميم وأمن واستقرار .. مشيدًا ـ أعزه الله ـ بالجهود الحكومية المبذولة على مدى سنوات النهضة المباركة التي عكست التكاتف بين الحكومة والمواطنين، معربًا عن الشكر لكافة المؤسسات الوطنية لدورها في المسيرة المباركة.

مؤكدًا ـ أبقاه الله ـ أهمية الاستدامة المالية للدولة وبما يخدم كافة القطاعات الحكومية والخاصة، مع ضرورة المضي قدمًا في هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتطويره ليتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة وما تقتضيه من الحاجة إلى مراجعة الأنظمة والقوانين وتحديثها.

وقد أبدى جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ الاهتمام بدراسة الآليات المناسبة لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته، وتفعيل دور البحث العلمي والابتكار، مشيرًا جلالته إلى عزمه على التواصل مع الشباب للاستماع إلى آرائهم وآمالهم، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في مجال تحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على الالتحاق بها.

موجهًا جلالته باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد نظامه وآليات عمله، وتمويله بمبلغ (10) عشرة ملايين ريال عماني من لدن جلالته كبداية لتأسيسه، وبحيث يتم وضع نظام لتمويله لاحقًا من خلال مشاركة أرباب العمل والعمال في القطاع الخاص، على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة في القريب العاجل.

وتفضل جلالته فأشار إلى أن العام الحالي 2020م هو لتهيئة العمل على تنفيذ الرؤية المستقبلية “عُمان 2040”، وتحقيق كافة أهدافها.. ووجه ـ أبقاه الله ـ باستمرار يوم 18 نوفمبر كیومٍ وطني للنهضة تحتفل به السلطنة كل عام، وبحيث يكون هذا العام هو العام الخمسون للنهضة، وسوف يستمر على هذا النهج.