لجنة الشئون البلدية بمطرح تناقش مستجدات (سوق المساء)

كتب ـ عبدالله الجرداني: عقدت لجنة الشئون البلدية بولاية مطرح اجتماعها الثالث لهذا العام، تم خلاله مناقشة العديد من المواضع الخدمية التي تهم الولاية والمجتمع.

ترأس الاجتماع سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي والي مطرح رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب الوالي.

في بداية الاجتماع تم المصادقة على ما جاء في محضر الاجتماع السابق ومتابعة التوصيات والقرارات المتخذه في ذلك الاجتماع، واستعرض الاجتماع مستجدات (سوق المساء) الذي سيُقام بالولاية ومناقشة حيثيات وتفاصيل الشروط المتعلقة بشأنه وناقش الحضور المقترح المتعلق بفكرة إقامة مسابقات للمشاريع الخدمية بين لجان الشؤون البلدية بمحافظة مسقط إضافة الى مناقشة تضرر سبلة حلة السد من مشاريع تقاطع جسر وادي عدي. واستعرض الاجتماع طلبات المواطنين المتعلقة الحصول على تصاريح وقوف مركبات بمواقف الطريق البحري.

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