سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية نقل مواد استهلاكية

في إطار استمرار تواصل الجهود والخدمات والمساعدات الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة للمواطنين، قام سلاح الجو السلطاني العماني صباح أمس بتسيير إحدى طائراته العمودية إلى بلدة تماه بالجبل الأبيض بولاية دماء والطائيين والتي قامت بنقل مؤن وبعض المواد الغذائية إلى أهالي هذه البلدة، وذلك حرصا من السلاح على تسهيل مهمة ايصال هذه المواد للمواطنين القاطنين فيها لصعوبة الوصول إليها بواسطة الطرق البرية وذات التضاريس الصعبة.

وقد عبر أهالي بلدة تماه عن شكرهم وتقديرهم لقيادة سلاح الجو السلطاني العُماني على الجهود التي يبذلها السلاح دائماً في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون في المناطق الجبلية عامةً وفي منطقة الجبل الأبيض خاصةً، وهذا إنما يدل على اللفتة الطيبة التي توليها الجهات الحكومية تجاه المواطنين وتسهيل المتطلبات التي يحتاجونها في مناطق اقامتهم وتوفير سبل الراحة والاطمئنان لهم.

يأتي تسيير هذه الرحلات في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.

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